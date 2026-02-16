Abitazioni ex Iacp e rione Pacevecchia. "Serve più attenzione contro degrado" L'associazione Amici per Pacevecchia organizzerà una manifestazione per chiedere più attenzione

Un appello, accorato, arriva dall'Associazione “Amici per Pacevecchia” del popoloso rione di Benevento per chiedere con urgenza ad Acer, Comune ed altri Enti preposti manutenzione per la zona. In particolare, nella missiva del presidente dell'associazione, Cosimo Galliano si evidenziano “le criticità strutturali ed interne degli alloggi Ex Iacp, oggi Acer”.

'Amici per Pacevecchia' si fa promotore dei disagi che stanno vivendo numerosi assegnatali. “Più e più volte sono stati richiesti, purtroppo invano, interventi di manutenzione per gli edifici popolari ma nel tempo la risposta dell'Ente è rimasta sempre la stessa: la carenza di fondi e l'assenza di specifici finanziamenti regionali continuano a bloccare ogni tipo di intervento ordinario e straordinario”.

Da qui secondo Galliano il passaggio da Iacp ed Acer ha introdotto “una serie di criticità quali: “sproporzione economica a fronte di un aumento dei canoni di locazione che in alcuni casi sono passati da una tantum simbolica a più di 450 euro al mese sulla base dei nuovi parametri senza che i servizi siano stati migliorati.

La situazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche è rimasta ferma di fatto negando la mobilità ai cittadini più fragili. E per ultimo una situazione di generale decadimento del rione – denuncia ancora Galliano – con marciapiedi fatiscenti, segnaletica non appropriata e insufficiente, verde pubblico incolto. Eclatante il caso di di via Aldo Moro chiuso al transito pedonale con cartelli 'pericolo di inciampo' anziché essere oggetto di ripristino”.

Per tutti questi motivi l'associazione Amici per Pacevecchia a breve organizzerà un'assemblea per organizzare una manifestazione pacifica volta a rivendicare l'attenzione per il rione.