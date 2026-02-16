Under 15, Benevento-Cerignola 6-1: gli highlights e le interviste (VIDEO) Successo dei giallorossi tra le mura amiche

All'Avellola l'under 15 del Benevento è desiderosa di riscatto dopo la sconfitta esterna rimediata sul campo del Latina. Contro il Cerignola, i ragazzi di Festa partono subito forte e dopo pochi minuto Del Grosso blocca una punizone di Ronga. Il Benevento passa in vantaggio al 3', con Picarella che ribadisce in rete dopo una respinta di Del Grosso su conclusione di Schetter. Il Benevento spinge: Picarella ci riprova, ma trova l'opposizione di Del Grosso. Il raddoppio arriva all'11' e porta la firma di Licciardi che non lascia scampo alla difesa pugliese sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Cerignola si fa vedere poco dopo, con una ripartenza che non viene sfruttata a dovere da Greco. Il Benevento risponde con una conclusione di Schetter che viene salvata sulla linea dalla retroguardia ospite. Il 3-0 non tarda ad arrivare e porta la firma di Picarella. Il Benevento mette al sicuro il risultato al 40', con il poker messo a segno da Schetter. Nella ripresa, Festa inserisce tutta la panchina, ma il ritmo non cambia. Il Benevento segna il 5-0 al 12' con Renzi. Poi Del Grosso commette fallo su De Vito in piena area, con l'arbitro che assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta maglia che porta il punteggio sul 6-0. Il Cerignola segna il gol della bandiera al 35' con una conclusione di Di Francesco che punisce Pagano per il definitivo 6-1.