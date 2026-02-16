Under 17, Benevento-Cerignola 4-1: gli highlights e le interviste (VIDEO) Successo dei giallorossi di Schiavi sul sintetico dell'Avellola

L'under 17 torna alla vittoria nel match giocato all'Avellola contro i pari età del Cerignola. I giallorossi di Schiavi spingono sin da subito il piede sull'acceleratore e dopo due minuti passano in vantaggio: a gonfiare la rete è Cammarota che sfrutta un assist di Lo Russo per sbloccare il risultato. Al minuto 7 arriva anche il raddoppio firmato da Amico che di testa capitalizza un suggerimento di De Benedetto. Il Benevento continua a spingere: Pane colpisce dalla distanza, ma il pallone va di poco fuori. Stesso esito poco dopo per capitan De Benedetto. Sul finire di frazione, grande occasione per Lo Russo che a tu per tu con Pace spedisce il pallone fuori. Nella ripresa, il Benevento cerca in tutti i modi di allargare il risultato. De Benedetto serve Lo Russo, ma la palla va alta. Il tris sannita arriva al 5' con Amico che segna la doppietta personale. Dopo tre minuti c'è gloria anche per il Cerignola che accorcia le distanze con un gol di Giannone, ma il Benevento non resta a guardare. Lo Russo rimanda ancora una volta l'appuntamento con il gol e colpisce la traversa, poi Pace devia in angolo una insidiosa punizione di De Benedetto. A pochi istanti dal triplice fischio, arriva il poker giallorosso con una ripartenza di Martello e con la capitalizzazione di Baldacci per il 4-1 finale.