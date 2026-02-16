"Le Domeniche della Salute": focus su ipertensione arteriosa, rischi e danni Ieri il settimo appuntamento con gli specialisti per l'iniziativa del Rotary Club Benevento

Si è svolto ieri, 15 febbraio, il settimo appuntamento de “Le Domeniche della Salute”, iniziativa promossa dal Rotary Club di Benevento e dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute della comunità.

L’incontro, intitolato “L’Ipertensione Arteriosa, rischi e danni”, ha visto protagonisti il dottore Pasquale Grimaldi, socio del Club, insieme alla dottoressa Maria Chiara Grimaldi, che hanno effettuato numerose visite gratuite e controlli della pressione arteriosa rivolti alla popolazione.

L’ipertensione arteriosa rappresenta una delle principali problematiche di salute pubblica nei Paesi industrializzati. Spesso definita “killer silenzioso”, può rimanere asintomatica per anni, danneggiando progressivamente organi vitali. Tra i principali rischi si annoverano l’aumento della probabilità di ictus cerebrale, infarto del miocardio, scompenso cardiaco e malattie renali croniche. Nel lungo termine, valori pressori elevati e non controllati possono determinare ispessimento e perdita di elasticità delle arterie, compromissione della funzione cardiaca e danni irreversibili a cervello, reni e retina.

Fondamentale risulta quindi la prevenzione, attraverso controlli periodici, corretti stili di vita — come una dieta equilibrata povera di sale, attività fisica regolare, controllo del peso corporeo e abolizione del fumo — e, quando necessario, adeguata terapia farmacologica sotto controllo medico.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione, confermando quanto sia sentita l’esigenza di informazione e prevenzione sul territorio.

Il Rotary Club di Benevento si conferma ancora una volta vicino alla gente e attento alla salute globale della comunità, promuovendo attività concrete di sensibilizzazione e prevenzione, nella convinzione che la cultura della salute rappresenti il primo e più importante strumento di tutela per ogni cittadino.