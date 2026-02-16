Alta Velocità Napoli–Bari, Errico (FI): "Svolta per il Sannio" Dopo l'entrata in funzione del tratto Cancello - Frasso Telesino

“L’attivazione del secondo binario sulla tratta Cancello–Frasso Telesino rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione dell’Alta Velocità Napoli–Bari e conferma la centralità strategica di quest’opera per il Mezzogiorno e per l’intero Paese”.

Lo dichiara il consigliere regionale della Campania di Forza Italia Fernando Errico, commentando la messa in esercizio del raddoppio ferroviario. “Dopo l’attivazione del primo binario lo scorso settembre - prosegue Errico che ha poi ringraziato i parlamentari - questo ulteriore step consente non solo di accelerare il cronoprogramma dell’Alta Velocità, ma anche di riattivare la linea storica, garantendo la ripresa dei collegamenti tra Napoli, Cancello, Caserta e Foggia. Un risultato che restituisce efficienza alla mobilità e rafforza l’accessibilità dei territori”.