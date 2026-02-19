Confindustria Benevento. Vigorito passa testimone al presidente Esposito - VIDEO FOTO - I giovani e il territorio restano al centro degli obiettivi degli industriali sanniti

E' Andrea Esposito, 52 anni, eletto con una larghissima maggioranza, il neo presidente di Confindustria Benevento. Questa mattina prima l'assemblea privata nella prestigiosa sede degli industriali sanniti di piazza Risorgimento, poi l'assemblea pubblica nella splendida cornice del Teatro Comunale.

Giovani, infrastrutture, territorio e imprese al centro del mandato di Esposito che ha abbracciato più volte il presidente Vigorito, ora Past President con deleghe all'ambiente, al turismo, ai rapporti organizzativi e istituzionali.

Il presidente Vigorito ha tracciato il bilancio dei cinque anni alla guida degli industriali sanniti ed ha rimarcato l'importanza di “essere scesi finalmente tra la gente” come con la creazione di quell'Hub vaccinale creato inizialmente per imprese e familiari dei dipendenti, ma in realtà utilizzato da tantissime persone che in quell'organizzazione trovarono un valido supporto e ancora di speranza per le vaccinazioni contro il temuto Covid. Da lì una serie di successi, di traguardi e obiettivi raggiunti per l'economia di un territorio riportato al centro al pari dei giovani, veri protagonisti del mandato Vigorito e che saranno ancora al centro con Esposito.

Poi la nuova sede di confindustria Benevento nella centralissima Piazza Risorgimento: “Un traguardo importantissimo e una ubicazione non scelta a caso” ha ricordato Oreste Vigorito rimarcando l'importanza di essere al centro del tessuto vivo della provincia e della città (l'intervista completa nel video).

Andrea Esposito guiderà gli industriali sanniti per il quadriennio 2026–2030 ed i Vice Presidenti. Il neo eletto Presidente ha poi presentato la sua relazione di mandato nel corso dell’Assemblea Pubblica alla presenza di autorità civili, rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale.

Cinquantadue anni, Amministratore Unico di LAER S.p.A., realtà industriale con sede ad Airola, Acerra, Albenga, Tocco da Casauria, Castiglione a Casauria, attiva nei settori aeronautico e degli impianti industriali, Esposito vanta una consolidata esperienza in leadership strategica, sviluppo del business, relazioni istituzionali e sindacali, con un forte orientamento all’innovazione e alla trasformazione aziendale.

Sotto la sua guida, LAER ha intrapreso un significativo percorso di crescita industriale che ha portato il gruppo a operare su scala nazionale e internazionale, con oltre 600 collaboratori e cinque stabilimenti produttivi in Italia.

Già Vicepresidente di Confindustria Benevento dal 2017, nel corso delle presidenze Liverini e Vigorito, Esposito raccoglie oggi il testimone associativo rilanciando la visione strategica dell’Associazione.

«Ripartiamo dalla fiducia – ha dichiarato il Presidente – dalla convinzione che si possa competere e vincere anche partendo da un’area interna come il Sannio».

Il programma di mandato si fonda su quattro direttrici prioritarie: Giovani – Contrasto alla fuga di competenze, rafforzamento del dialogo scuola–università–impresa, valorizzazione dei Giovani Imprenditori e sostegno al ricambio generazionale.

Infrastrutture – Massimizzazione delle ricadute economiche degli investimenti strategici, a partire dalla linea Napoli–Bari e dallo scalo merci di Ponte Valentino.

Territorio – Promozione integrata dell’identità sannita attraverso la DMO SITUS e sviluppo di nuovi asset come il Sannio Health & Care Hub.

Imprese – Innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ESG, accesso ai fondi PNRR ed europei e rafforzamento delle filiere produttive.

Il modello programmatico è sintetizzato nel paradigma TIC – Territorio, Innovazione, Competitività, evoluto in TIC/TAC – Trasparenza, Affidabilità, Condivisione, quale metodo operativo della Presidenza.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre richiamato il valore simbolico del prossimo centenario di Confindustria Benevento, interpretato come punto di partenza per una nuova stagione di sviluppo e protagonismo del territorio. «Il futuro del Sannio non si attende: si costruisce insieme» – ha concluso Esposito.

“Questa è una terra straordinaria e ricca di piccole e medie imprese che contribuiscono allo sviluppo di quella che è definita una zona centrale tra Tirreno ed Adritico. Le Zes aiuteranno ancora di più questo territorio vivace al pari di tutta la Campania” ha rimarcato Vincenzo Marinese, Vicepresidente nazionale Confindustria oggi a Benevento per il cambio di presidenza di Confindustria.

“Andrea Esposito è fortunato, arriva sulla scia dell'operato di Vigorito, e con tutti gli altri imprenditori farà sicuramente bene per questo territorio” ha invece commentato Emilio De Vizia, numero uno degli industriali Campani.

A Portare il saluto della città di Benevento e del Sannio intero, il sindaco Clemente Mastella che ha rimarcato l'importanza degli imprenditori per il Sannio, specialmente in un memento caratterizzato da una “geopolitica non facile, anche per le imprese”.

La squadra di presidenza

Andrea Esposito - Presidente - Laer Spa (Delega internazionalizzazione; comunicazione, filiere produttive);

Oreste Vigorito - Past President - Gruppo IVPC (Delega ambiente, turismo, rapporti organizzativi e istituzionali);

Flavian Basile - Presidente ANCE Benevento - Consorzio Stabile Medil (Delega Investimenti Infrastrutturali e Lavori Pubblici);

Clementina Donisi - Presidente Piccola Industria - Cosmind srl (Delega Scuola, Università e ITS - Coordinamento Rete Donna);

Alessio Zollo - Presidente Giovani Imprenditori - Muga srl (Delega Start Up, Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione);

Claudio Monteforte - Vice Presidente Vicario - Idnamic Italia srl (Delega Fonti Energetiche);

Gerardo Casucci - Vice Presidente - Clinica San Francesco (Delega a Sanità Privata e Cultura di Impresa);

Francesca Chianello - Vice Presidente - Etac srl (Delega ai Trasporti e alla mobilità);

Vincenzo Donatiello - Vice Presidente - INCAS Caffè (Delega alla Valorizzazione del Network e Marketing Associativo);

Eleonora Iannace - Vice Presidente - Consorzio Stabile Ganosis (Delega all’edilizia privata e rigenerazione urbana);

Filippo Liverini - Vice Presidente - Mangimi Liverini spa (Delega al Credito, Finanza Agevolata e Sviluppo d’Impresa);

Giuseppe Mauro - Vice Presidente - Avicola Mauro srl (Delega al Settore Agroalimentare e alle Reti d’Impresa);

Piero Porcaro - Vice Presidente - Tecnobios srl (Delega alla Ricerca e Innovazione).

LE QUATTRO SFIDE STRATEGICHE

Giovani

Lo spopolamento è la principale minaccia allo sviluppo. Priorità operative: Reti scuola–università–impresa, Programmi di rientro talenti, Valorizzazione Giovani Imprenditori, Politiche retributive attrattive e Nuova urbanità e servizi.

2. Infrastrutture

Asset prioritari: Linea AV/AC Napoli–Bari; Scalo merci Ponte Valentino; Integrazione logistica intermodale; Reti digitali ed energetiche;

3. Valorizzazione del territorio

Strumenti: DMO SITUS; Turismo integrato; Cultura ed enogastronomia; Servizi essenziali; Focus: Sannio Health & Care Hub.

4. Imprese

Linee di azione: Digitalizzazione e IA; ESG; Fondi PNRR e UE; Cluster strategici