Hashish e crack nel pacchetto di patatine, assolti un 41enne e la sua fidanzata La sentenza a Foggia per un 41enne di Benevento ed una 36enne di Montesarchio

Sono stati assolti per l'assenza di qualsiasi elemento in grado di suffragare le finalità di spaccio di sostanze stupefacenti che erano state contestate in concorso. E' quanto deciso dal Tribunale di Foggia per una coppia sannita: lui, un 41enne di Benevento, e la sua fidanzata, una 36enne di Montesarchio, erano stati fermati nell'agosto 2021 dai carabinieri mentre percorrevano, in direzione del capoluogo dauno, la statale 90 bis.

Dall'auto nella quale viaggiavano era stato lanciato un pacchetto di patatine, subito recuperato, nel quale erano sistemati 48 grammi di hashish e crack.

L'uomo era stato sottoposto dal Gip, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, all'obbligo di firma, mentre la donnaera stata restituita alla libertà. Ora la conclusione del proceso e l'assoluzione stabilita per i due imputati, difesi dall'avvocato Michele Ciruolo.