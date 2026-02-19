Nuovo logo della Caritas diocesana di Benevento “Panis Terrae”: un nome che diventa promessa

Non è solo un cambio di denominazione. È un cambio di sguardo. Il passaggio da “Cittadella della carità – Evangelii Gaudium” a “Panis Terrae” segna una svolta che va oltre le parole: racconta una visione, indica una direzione, consegna un impegno.

Il riferimento precedente a Evangelii Gaudium, l’esortazione apostolica di Papa Francesco, collocava l’opera caritativa dentro l’orizzonte grande della Chiesa missionaria.

Oggi, con “Panis Terrae”, l’attenzione si concentra su un’immagine più essenziale e universale: il pane. Una parola semplice, ma carica di significato. Il pane è ciò che sostiene la vita. È il segno della provvidenza, della condivisione, della fraternità. È il gesto quotidiano che unisce la tavola, ma è anche memoria dell’Eucaristia, cuore della fede cristiana. Allo stesso tempo, il pane parla di fatica, di lavoro, di mani che impastano, di terra che genera. Parla di concretezza. E proprio questa concretezza dice che la carità non è un’idea astratta né un servizio burocratico: è presenza viva, è prossimità, è responsabilità. “Panis Terrae” contiene però un’immagine ancora più profonda. In agronomia, il “pane di terra” è la zolla che resta attaccata alle radici quando una pianta viene estirpata. È quella porzione di suolo che custodisce umidità e nutrimento, permettendo alla pianta di essere trapiantata senza perdere vitalità. È ciò che protegge la possibilità di una nuova crescita. Quante persone oggi vivono una forma di sradicamento? La perdita del lavoro, le fragilità familiari, l’esperienza della migrazione, la solitudine: situazioni che non tolgono solo beni materiali, ma incrinano relazioni, certezze, dignità. In questi momenti il rischio più grande non è soltanto la povertà economica, ma la perdita delle proprie radici. “Panis Terrae” diventa allora una promessa: custodire quel “pane di terra” che ancora resta attaccato alla vita delle persone. Preservare ciò che è vitale — relazioni, speranza, fiducia — perché sia possibile un nuovo inizio. Non limitarsi ad assistere, ma accompagnare. Non distribuire soltanto aiuti, ma generare percorsi. Il nome richiama due grandi urgenze del nostro tempo: il bisogno primario di nutrimento e il diffuso sradicamento sociale. Parlare di pane significa riconoscere che la povertà è mancanza di condizioni essenziali di vita. Parlare di terra significa riaffermare l’importanza delle radici, del territorio, della comunità. Significa scegliere di ricostruire legami, rafforzare appartenenze, promuovere integrazione e partecipazione. Infine, “Panis Terrae” interpella l’intera comunità cristiana. La carità non è una delega a pochi operatori, ma una responsabilità condivisa.

Come il pane nasce dall’incontro tra la terra e il lavoro umano, così la solidarietà prende forma dall’impegno comune. Il nuovo nome non è soltanto un titolo: è un programma di vita. Nutrire. Custodire le radici. Rendere possibile la crescita. Trasformare l’assistenza in accompagnamento e l’aiuto in rigenerazione, personale e comunitaria. In una parola: restituire futuro.