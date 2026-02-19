Presentato il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento Amministrazione comunale premiata con targa?

E' stato presentato stamane il primo Bilancio pop del Comune di Benevento, realizzato in collaborazione con l'Università di Torino (Dipartimento di management Walter Cantino) e l'Università Giustino Fortunato.

"Abbiamo compiuto un ulteriore importante passo verso la massima trasparenza e la partecipazione, in un processo di avvicinamento e osmosi tra l'Ente e la Città: la contabilità è una materia ostica, renderla più accessibile e comprensibile è un ottimo risultato. Ringrazio l'Università di Torino e l'Università Giustino Fortunato per questo intelligente esempio di partnership: con gli Atenei mettiamo in campo una cooperazione a tutto campo, con l'obiettivo di aumentare le conoscenze e creare le condizioni perché si fermi l'emorragia di giovani, soprattutto di laureati, dai nostri territori", ha spiegato nei saluti d'indirizzo il sindaco Clemente Mastella.

L'assessore regionale all'Agricoltura, già assessore alle Finanze del Comune di Benevento Maria Carmela Serluca ha salutato con trasporto tutti i dirigenti, i funzionari e il Settore Finanze che hanno contribuito a costruire il primo Bilancio Pop (Popular financial reporting) del Comune e con lei hanno collaborato per due lustri: "Non è solo uno spazio di rendicontazione - ha detto poi a proposito del Bilancio Pop - ma uno strumento capace di alimentare una cittadinanza attiva, pensato soprattutto per chi non ha competenze specifiche in materia finanziaria e uno spazio di dialogo costruttivo con la cittadinanza".

L'Amministrazione è stata poi premiata con una targa per la qualità del lavoro svolto.