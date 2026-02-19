Domani scuole chiuse a Benevento per l'allerta meteo L'ordinanza del sindaco Mastella: chiusi anche parchi e cimitero. Conservatorio e università aperti

Dopo il bollettino della Protezione Civile della Regione Campania con un avviso di allerta meteo in particolare, per l’Alta Irpinia e Sannio dalle 16 di oggi giovedì 19 febbraio 2026 e fino alle 16 di domani venerdì 20 febbraio 2026, salvo ulteriori valutazioni, quali fenomeni rilevanti, “Precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Venti forti sud-occidentali, con locali raffiche, tendenti ad attenuarsi dalla serata", il sindaco di Benevento ha ordinato la chiusura delle scuole di Benevento ad eccezione del Conservatorio e dell'Università.

Il sindaco ha inoltre decretata la chiusura di villa comunale e cimitero.

"Considerato che il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è gialla, ma con previsione di venti forti con locali raffiche e temporali, e dopo la nota diramata anche dall aPrefettura, il primo cittadino ha decretato la chiusura delle scuole.