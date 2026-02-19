Fermo dinanzi ad un asilo, bloccato un uomo con problemi mentali E' accaduto a Torrecuso, intervento dei carabinieri: per lui, molisano, probabile il foglio di via

Giusto segnalarne la presenza, anche e sopratutto alla luce di ciò che si verifica, purtroppo con una certa frequenza, nel nostro Paese. Ma di qui a scatenare una forma di psicosi ce ne corre eccome. E' accaduto a Torrecuso, dove i carabinieri, dopo aver ricevuto una richiesta di intervento, hanno fermato un uomo originario di un centro della provincia di Campobasso che stazionava, forse guardando con insistenza, o con una espressione che tradiva la sua situazione di disagio, dinanzi ad un asilo.

Dagli accertamenti è emerso che si tratta di una persona con problemi mentali per i quali è in cura, nei confronti della quale potrebbe essere proposto il foglio di via, con divieto a far ritorno dalle nostre parti. Insomma, poco o niente in un episodio che non ha avuto alcuna conseguenza se non una comprensibile preoccupazione, spazzata via nel giro di pochi minuti.