Confindustria, Errico (FI): "Auguri di buon lavoro al nuovo presidente Esposito" "Grazie al presidente Vigorito per la guida caratterizzata da impegno, autorevolezza e attenzione"

“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ad Andrea Esposito per l’elezione alla presidenza di Confindustria Benevento. Si tratta di un incarico di grande responsabilità in una fase complessa per il sistema produttivo del Sannio, che richiede visione, competenza e capacità di fare sintesi tra le esigenze delle imprese e le opportunità offerte dalle politiche di sviluppo regionali e nazionali”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che sottolinea il ruolo strategico dell’associazione degli industriali per la crescita del territorio. “Sono certo che il presidente Esposito saprà interpretare al meglio questa funzione, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire un percorso di sviluppo fondato su innovazione, occupazione giovanile di qualità e valorizzazione delle eccellenze locali”. Non manca il ringraziamento al presidente uscente Oresta Vigorito. “Desidero altresì esprimere un sentito ringraziamento a Oreste Vigorito per il lavoro svolto nel corso del suo mandato. La sua guida è stata caratterizzata da impegno, autorevolezza e attenzione costante alle dinamiche economiche e sociali del territorio, in un periodo segnato da profonde trasformazioni e difficoltà”. “L’eredità lasciata dal past president rappresenta una base solida su cui costruire il futuro di Confindustria Benevento e dell’intero sistema produttivo sannita. Come consigliere regionale - conclude Errico - confermo la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione con il nuovo presidente e con l’associazione, nella convinzione che solo attraverso un’azione condivisa tra istituzioni e imprese sia possibile garantire sviluppo, competitività e coesione sociale”.