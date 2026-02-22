Benevento: a Santa Clementina un pensiero per il piccolo Domenico Il comitato di quartiere ha posto un simbolo per salutare il bimbo

Si moltiplicano le testimonianze ed i gesti di solidarietà per la morte del piccolo Domenico, il bimbo di poco più di due anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato. Anche a Benevento il ricordo per il piccolo con il pensiero del Comitato Santa Clementina che ha voluto salutare il piccolo guerriero Domenico con un simbolo carico di solidarietà.

La notizia della morte del piccolo Domenico ha infatti attraversato le comunità come un’onda improvvisa e dolorosa, lasciando un silenzio carico di incredulità. In poche ore, i social si sono riempiti di messaggi, fotografie, candele accese virtualmente e parole che cercano, senza riuscirci davvero, di dare un senso a una perdita così ingiusta. Davanti alla scomparsa di un bambino, ogni distanza si annulla: genitori, amici, conoscenti e perfetti sconosciuti si stringono in un abbraccio collettivo che supera confini e differenze.

Nelle piazze si sono organizzati momenti di preghiera e raccoglimento, con palloncini bianchi liberati verso il cielo come simbolo di purezza e speranza. Le scuole hanno osservato minuti di silenzio, gli insegnanti hanno trovato parole delicate per spiegare l’inspiegabile, mentre i compagni hanno lasciato disegni e biglietti pieni di affetto.

È una solidarietà composta, fatta di lacrime sincere e gesti concreti per sostenere la famiglia. Nel dolore, la comunità riscopre il valore dell’unione, dimostrando che anche nella tragedia può nascere un forte senso di umanità condivisa.