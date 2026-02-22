Toscano nega di pensare già a Salerno e Benevento "Concentrazione feroce sul Giugliano" e nient'altro

Ci hanno provato a tirarlo dentro per i capelli. “Dica la verità: lei sta pensando già alle prossime due trasferte di Salerno e di Benevento...”. Mimmo Toscano non è caduto nella “trappola” dei giornalisti catanesi, sottolineando che un errore grossolano commesso in precedenza dalla sua squadra è stato proprio quello di pensare al futuro, senza dare importanza al presente. E allora la risposta è stata secca: “Io non penso affatto alle prossime trasferte, ma solo alla partita col Giugliano”.

Che abbia detto la verità è tutto da verificare, ma la sostanza non cambia. Toscano sembra sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda di Antonio Floro Flores quando dice: “Se non vinco la mia partita, che penso a fare agli altri...?”. E' la ricerca della concentrazione feroce, dell'applicazione della propria squadra sulla partita che si andrà a disputare. Non devono esserci altri pensieri, occorre focalizzarsi solo ed esclusivamente sulla partita che si va ad affrontare. Un passo per volta, senza divagazioni. “Hic et nunc”, come dicevano i nostri padri latini: “ora e adesso”. E nient'altro.