Morire a 20 anni dopo aver indossato una divisa che aveva poi dismesso Dramma a Vitulano, un giovane si toglie la vita

Chissà se aveva già compiuto 20 anni, ma poco importa quando una vita così giovane viene troncata in questo modo. Lui ha deciso di chiudere per sempre la sua in una fredda serata di febbraio a Vitulano. Una telecamera l'avrebbe visto entrare nel tardo pomeriggio nella cantinola della sua abitazione, dalla quale non è più uscito. E dove l'hanno trovato impiccato.

Una tragedia senza fine, il sipario calato per sempre sull'esistenza di un giovane che evidentemente soffriva una condizione di disagio che gli è sembrata, ad un tratto, insopportabile. Era entrato nell'Esercito, dal quale si era poi congedato. Forse dopo essersi reso conto che non era quello il futuro che sperava di costruirsi.

Era tornato a Vitulano, dove la sua famiglia gestisce un forno molto accorsato. Persone per bene, grandi lavoratori. Sono precipitate in un dolore insopportabile per la perdita di un figlio che ha scelto di lasciarli. Amava andare in bici, poi aveva smesso dopo una caduta e si era dedicato alla corsa.

Lo notavano spesso, in paese, 'sfrecciare' con le sue leve, nessuno immaginava che un tormento lo stesse consumando. Chissà se aveva già compiuto 20 anni quel ragazzo che aveva orgogliosamente indossato una divisa poi dismessa.