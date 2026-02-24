Giovani e Sicurezza Stradale 2.0: "Quale strada per il futuro" Il 3 marzo incontro formativo al “S. Rampone” di Benevento

Martedì 3 marzo 2026, alle ore 9:30, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “S. Rampone” di Benevento (via Carlo Stasi n. 1), si terrà l’evento “Giovani e sicurezza stradale 2.0: quale strada per il futuro”, una mattinata di confronto e sensibilizzazione dedicata agli studenti sul tema della prevenzione e della responsabilità alla guida.

L’iniziativa è organizzata dal Rotary Club Benevento, in collaborazione con il Comune di Benevento, l’Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo Benevento e dalla Polizia Stradale e promossa dall'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), dalla Croce Rossa Italiana, dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, dall'Accademia Italiana del Peperoncino e dal Gruppo Community Rotary G.RO.C. – Safety Road for Life, con il sostegno di realtà impegnate nella tutela della vita e nella sicurezza stradale.

Il messaggio guida dell’evento – “A volte tornare indietro è impossibile. Meglio pensarci prima!” – richiama l’importanza di scelte consapevoli e comportamenti responsabili, soprattutto tra i più giovani.

L'incontro inizierà con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico I.S. Polo Palmieri Rampone, Nazzareno Miele, seguiti da quelli del Sindaco, l'On. Clemente Mastella e chiusi dal Presidente del Rotary Club di Benevento, Raffaele Pilla.

A seguire, il dibattito sarà poi condotto da esperti e rappresentanti di enti impegnati quotidianamente nella sicurezza stradale e nella tutela delle vittime, quali Renato Silvestre, Presidente Commissione Sicurezza Stradale, Anna Maria Villano, Dirigente Polizia Stradale, Roberto Ghiaccio, Neuropsicologo infantile presso l'ASL di Avellino e docente universitario, Anna Diglio Nardone, referente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Giuseppe Capriglione, referente UNASCA e Maria Giovanna Russo, referente per la Croce Rossa Italiana.

L’incontro ha l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti concreti per comprendere i rischi legati alla guida distratta, all’uso improprio dei dispositivi elettronici, alla velocità e alla mancata percezione del pericolo, promuovendo una cultura della prevenzione e del rispetto delle regole.