Pluralismo, maggioranza e contendibilità: prove di democrazia compiuta La maggioranza è legittima e deve governare quando è esito di un processo contendibile

La diagnosi di un indebolimento della rappresentanza merita ascolto serio. Ogni stagione conosce le proprie rigidità, e nessun corpo intermedio è immune dal rischio dell’autoreferenzialità. Ma se la malattia è l’“anoressia della democrazia”, la cura non può essere la diffidenza verso la decisione, né la demonizzazione della maggioranza in quanto tale. Il punto, semmai, è restituire senso alla dialettica tra pluralismo e orientamento prevalente.

La tradizione occidentale non ha mai concepito la maggioranza come tirannide aritmetica. Nell’Atene classica l’assemblea deliberava dopo il confronto, non al posto del confronto. Aristotele distingueva tra la degenerazione plebiscitaria e la politeia, il governo dei molti ordinato al bene comune. La maggioranza è legittima quando è esito di un processo contendibile, quando nasce da procedure trasparenti e resta esposta alla revisione. Senza questa possibilità di alternanza e di critica, si scivola nell’oligarchia; ma senza un momento decisionale, si cade nell’impotenza. La “dittatura della maggioranza” evocata con frequenza polemica rischia di oscurare un dato essenziale: in ogni comunità complessa occorre assumere una direzione.

John Stuart Mill metteva in guardia contro l’oppressione dell’opinione dominante, ma difendeva al tempo stesso la libertà di discussione proprio perché da essa potesse emergere, provvisoriamente, un orientamento prevalente. Una democrazia adulta non teme che una maggioranza governi; teme, piuttosto, che governi senza controllo o che non sia più contendibile. Il tema dei corpi intermedi va letto in questa chiave.

È vero: quando associazioni e rappresentanze si cristallizzano, perdono contatto con la realtà sociale che dovrebbero interpretare. Ma il rimedio non è delegittimare l’idea stessa di rappresentanza organizzata. È riaprire spazi di partecipazione, favorire la competizione interna, rendere effettiva la contendibilità delle leadership. Il corporativismo nasce dall’assenza di pluralismo interno; non dalla presenza di una maggioranza che, in modo trasparente, si assume la responsabilità di decidere.

La concertazione, evocata come motore del progresso, non è alternativa alla decisione: ne è la premessa. Polibio, descrivendo l’equilibrio romano, mostrava come la forza delle istituzioni stesse nella capacità di integrare interessi diversi in una sintesi operativa. La sintesi, tuttavia, è un punto d’arrivo, non un eterno tavolo senza esito.

Anche Aldo Moro, spesso citato per il valore dell’incontro, sapeva che la mediazione non è sospensione infinita, ma scelta condivisa, pur tra limiti e imperfezioni. In questo quadro, le aree interne non possono essere raccontate soltanto come luoghi di agonia. Sono territori fragili, certo, ma anche custodi di capitale umano, relazioni dense, patrimoni ambientali e culturali che nessuna metropoli può replicare. Platone ricordava che la giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo: riconoscere centralità alle comunità periferiche significa investire nella loro capacità progettuale, non cristallizzarle in una retorica della marginalità.

Le aree interne possono tornare protagoniste proprio se sanno esprimere visioni contendibili, leadership aperte, maggioranze legittimate da processi inclusivi. L’immobilismo dell’establishment è un rischio reale in ogni stagione. Ma non si supera sostituendo un’élite con un’altra o alimentando la nostalgia di un conflitto permanente. Si supera accettando che il cambiamento possa maturare anche attraverso maggioranze relative, purché radicate in procedure democratiche e capaci di ascolto.

Eraclito ammoniva che “tutto scorre”: negare il mutamento significa negare la vita stessa delle istituzioni. La democrazia non è plebiscito né veto continuo. È conflitto regolato che approda a decisioni rivedibili. È pluralismo che non si dissolve nell’indistinto, ma trova nella maggioranza uno strumento di responsabilità. Se i corpi intermedi tornano contendibili, se le aree interne vengono riconosciute come laboratori di futuro e non come periferie senza voce, allora la rappresentanza ritrova senso. Non si tratta di scegliere tra governare e controllare, tra concertare e decidere. Si tratta di tenere insieme questi verbi, senza assolutizzarne uno contro l’altro. In questa tensione feconda - tra differenza e sintesi, tra critica e indirizzo - si misura la qualità di una comunità politica che non vuole sopravvivere per inerzia, ma avanzare con consapevolezza.