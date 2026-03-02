Adeguamento sismico con isolamento alla base per la scuola "Bosco Lucarelli" Per l'edificio scolastico di via Gioberti Benevento

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio scolastico della città di Benevento con i lavori di adeguamento sismico della scuola “Bosco Lucarelli”, in via Gioberti. Un momento particolarmente significativo per le lavorazioni è fissato per mercoledì 4 marzo dalle 10, presso il cantiere della scuola in via Gioberti, quando alla presenza del Sindaco della Città di Benevento, Clemente Mastella, saranno illustrate nel dettaglio le fasi operative dell’intervento e l’importanza della tecnologia adottata per la sicurezza dell’edificio scolastico.

L’intervento previsto, mira a garantire livelli di sicurezza eccezionalmente elevati per studenti, personale docente e non docente, attraverso l’impiego di una tecnologia innovativa, l’isolamento sismico alla base, ovvero l’inserimento di speciali dispositivi tra le fondazioni e la struttura in elevazione dell’edificio esistente.

Tale sistema consente di ridurre in maniera significativa le sollecitazioni trasmesse alla costruzione in caso di evento sismico, limitando danni e garantendo la continuità d’uso anche dopo eventi di forte intensità.

Dal punto di vista tecnico, l’intervento comporta operazioni complesse e altamente specialistiche mai realizzate nella città di Benevento, tra cui il sollevamento controllato del corpo principale della scuola, un edificio di tre piani fuori terra, il taglio di una porzione di pilastro in calcestruzzo armato ed il posizionamento degli isolatori sismici.

L’adeguamento della scuola “Bosco Lucarelli” si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici della città, con l’obiettivo di investire in infrastrutture moderne, sicure e sostenibili.

La scelta di realizzare l’isolamento sismico su una costruzione esistente, soluzione adottata per la prima volta nella città di Benevento, testimonia la volontà di puntare su interventi strutturali duraturi e ad alte prestazioni.

A conclusione dei lavori, sull’edificio sarà installato un sistema innovativo di monitoraggio strutturale, con l’obiettivo di garantire un controllo continuo e scientificamente avanzato del comportamento dinamico dell’edificio isolato sismicamente.

L’intervento, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio, prevede l’impiego di sensori accelerometrici ad alta sensibilità, installati in punti strategici della struttura. Il sistema consente di registrare le vibrazioni ambientali e di analizzare la risposta dell’edificio in caso di evento sismico.

L’iniziativa rappresenta un importante esempio di collaborazione tra il Comune e l’Università, orientata alla prevenzione, alla sicurezza sismica e all’innovazione tecnologica nel settore dell’edilizia pubblica.