A Benevento da un sogno nasce Plinio Parfum Boutique - VIDEO FOTO Monica Rapuano: “Il mio desiderio nasce da quella scia di profumo che lasciava mio nonno"

Una sfida, un sogno che si realizza grazie al coraggio di Monica Rapuano che ieri ha tagliato il nastro per l'avvio di una nuova attività. Ha infatti aperto a Benevento “Plinio Parfum Boutique”, una profumeria dove è possibile trovare profumi particolari, di note marche, per intenditori e per chi nel profumo cerca l'eccellenza. La nuova attività si trova in via Ennio Goduti al civico 52, a pochi passi dal Duomo di Benevento.

Coraggio, perchè Monica un lavoro l'aveva ed ha deciso di lasciarlo. Ad un certo punto della sua vita, infatti, ha deciso di dare ascolto a quella parte di lei che sempre più con decisione le chiedeva di far avverare il suo sogno: aprire una profumeria.

“Il mio desiderio nasce da lontano, da quella scia di profumo che mio nonno lasciava ad ogni passaggio”.

Ed ecco Plinio Parfum Boutique “un sogno che è diventato realtà grazie al supporto morale di mio marito Giorgio - spiega Monica non senza commozione – e alla mente di mio figlio Marco che con la sua competenza e con la sua razionale voglia di fare mi ha guidato ed insieme abbiamo creato questa attività che porta il nome di Plinio. In onore di 'Plinio il vecchio' che diceva che tra i piaceri più eleganti e nobili della vita vi è quello del profumo”.

Profumo come ricordi e sensazioni. “Un vestito invisibile che ci caratterizza” sottolinea Monica.

Plinio è anche pelletteria con importanti brand e al suo interno è possibile rivolgersi anche all'angolo del volto con skincare e cosmesi di alta qualità.

Ieri sera tantissime persone al taglio del nastro di Monica affiancata dalla famiglia e dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha sottolineato il coraggio imprenditoriale di Monica per la nuova avventura.

redazionale