Giovani di Benevento bloccati a Dubai. Mastella: "Ho avvertito Farnesina" Il sindaco di Benevento: "Da Roma ho ricevuto informazioni precise e rassicurazioni"

I due giovani di Benevento bloccati, al pari di tante altre persone in queste ore a Dubai, - circa 20mila italiani bloccati tra Dubai, Emirati Arabi Uniti - a causa degli ultimi drammatici sviluppi militari della crisi in Medioriente, si sono messi in contatto nelle scorse ore con il sindaco di Benevento Clemente Mastella per chiedergli un supporto umano e istituzionale.

"Questi due giovani, che vivono un comprensibile senso di angoscia - spiega il sindaco Mastella - e smarrimento mi hanno manifestato la loro preoccupazione.

Ho immediatamente contattato l'Unità di crisi del Ministero degli Esteri, che ha istituito una apposita task force per gli italiani bloccati a Dubai, che mi ha fornito informazioni precise e rassicurazioni. Ho tranquilizzato i due giovani miei concittadini e li ho invitati a servirsi del sostegno dell'apparato della Farnesina.

Conosco per la cinquantennale esperienza nelle istituzioni l'efficienza degli apparati di questo Ministero nella gestione delle emergenze, ne ho apprezzato una volta di più l'efficienza e il tatto istituzionale. Per ora bisogna usare massima cautela ed è impossibile muoversi dagli Emirati. In attesa che questo ulteriore, insidiosissimo incendio bellico si plachi con una de-escalation", conclude Mastella.