Premio Strega: 79 proposte per l'edizione 2026, c'è anche la beneventana Simeone Presentati i libri del quarto e ultimo gruppo

Con le 29 segnalazioni del quarto e ultimo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica per l'ottantesima edizione del Premio Strega arrivano complessivamente a 79 i titoli di narrativa italiana pubblicati tra il 1 marzo 2025 e il 28 febbraio 2026 proposti all'edizione 2026. Il termine ultimo per presentare i libri è scaduto oggi, 2 marzo.

Tra le ultime proposte figurano Teresa Ciabatti, Mauro Covacich, Bianca Pitzorno, Edith Bruck, Anna Voltaggio, Francesco Pecoraro e Christian Raimo. Sarà ora il Comitato direttivo - composto da Pietro Abate, Giuseppe D'Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine - a selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere.

La dozzina sarà annunciata mercoledì 1 aprile nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano alla Camera di Commercio di Roma.

La cinquina sarà scelta il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento. La serata finale sarà l'8 luglio al Campidoglio.



Ecco l'elenco dell'ultimo gruppo di titoli proposti: 1. Andrea Alba, L'ombra di Kafka (Arkadia), proposto da Claudio Strinati. 2. Maria Attanasio, La rosa inversa (Sellerio), proposto da Ottavia Piccolo. 3. Ilaria Bernardini, Amata (HarperCollins), proposto da Simonetta Sciandivasci. 4. Aldo Boraschi, Diamante (Altre Voci edizioni), proposto da Saverio Simonelli. 5. Nicola Bottiglieri, Recitare L'Infinito a Capo Horn (Bertoni Editore), proposto da Mariù Safier. 6. Davide Bregola, Lezioni dalle rovine (leggere, scrivere, vivere) (Avagliano), proposto da Emanuele Trevi. 7. Edith Bruck, L'amica tedesca (La nave di Teseo), proposto da Aldo Cazzullo. 8. Enzo Fileno Carabba, L'arca di Noè (Ponte alle Grazie), proposto da Antonio Riccardi. 9. Teresa Ciabatti, Donnaregina (Mondadori), proposto da Roberto Saviano. 10. Leonardo Colombati, Non vi sarà più notte (Mondadori), proposto da Alessandro Piperno. 11. Mauro Covacich, Lina e il sasso (La nave di Teseo), proposto da Edoardo Nesi. 12. Isabella Delle Monache, Il compagno (Serradifalco Editore), proposto da Lidia Ravera. 13. Francesco Forlani, L'amico spagnolo (Exòrma), proposto da Giulio Marcon. 14. Saverio Gangemi, Calùra (Rubbettino), proposto da Massimo Onofri. 15. Anna Mallamo, Col buio me la vedo io (Einaudi), proposto da Marina Valensise. 16. Massimo Maugeri, Quel che facciamo dell'amore (La nave di Teseo), proposto da Giorgio Nisini. 17. Francesco Pecoraro, La fine del mondo (Ponte alle Grazie), proposto da Gianluigi Simonetti. 18. Bianca Pitzorno, La sonnambula (Bompiani), proposto da Roberta Mazzanti. 19. Antiniska Pozzi, Tanto domani muori (HarperCollins), proposto da Lia Levi. 20. Christian Raimo, L'invenzione del colore (La nave di Teseo), proposto da Luciana Castellina. 21. Nicola Ravera Rafele, Nubifragio (HarperCollins), proposto da Sandra Petrignani. 22. Cecilia Rita, Mantide (Nn Editore), proposto da Ludovica Jaus. 23. Mariù Safier, La steccaia (Fuis edizioni), proposto da Massimiliano Kornmüller. 24. Lodovica San Guedoro, Il giardino chiuso (Effigi), proposto da Marcello Rotili. 25. Gianluigi Schiavon, Parlami morte. Il libro segreto dell'Archiginnasio (Giraldi Editore), proposto da Simonetta Bartolini. 26. Francesca Scotti, La stagione delle case vuote (Hacca), proposto da Maria Teresa Carbone. 27. Marialaura Simeone, Un fuoco grande. Bianca Garufi (Les Flâneurs Edizioni), proposto da Giuseppe Lupo. 28. Giuliana Vitali, Nata nell'acqua sporca (Perrone), proposto da Marco Debenedetti. 29. Anna Voltaggio, La santa degli altri (Neri Pozza), proposto da Diego De Silva.