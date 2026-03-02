Comune di Vitulano protesta con Poste: "Inaccettabile l’ennesimo rinvio" Rinviata la riapertura Ufficio postale. "I cittadini non possono più aspettare”

L’Amministrazione Comunale di Vitulano informa di aver formalmente trasmesso una dura protesta alla Direzione Generale e alla Direzione Provinciale di Poste Italiane in merito all’ulteriore rinvio della riapertura dell’Ufficio Postale di Vitulano, sito in Via Santa Maria Maggiore n. 1, ora differita al 22 aprile 2026 per presunti “sopraggiunti imprevisti”.

Si tratta di una decisione che il Comune giudica gravissima e del tutto inaccettabile.

Già in data 30 gennaio l’Amministrazione aveva rappresentato formalmente alla Direzione Generale di Roma e alla Direzione Provinciale di Benevento il forte malcontento della comunità vitulanese per la mancata riapertura della sede cittadina. A quella comunicazione non è mai pervenuto alcun riscontro. Un silenzio che mortifica le istituzioni locali e, soprattutto, manca di rispetto ai cittadini.

"Il nuovo termine - spiega il sindaco Raffaele Scarinzi - fissato al 22 aprile 2026 configura una dilatazione dei tempi non giustificabile per un servizio pubblico essenziale. Non è tollerabile che un’intera comunità resti priva del proprio presidio postale per un periodo così prolungato, senza certezze, senza trasparenza e senza un cronoprogramma chiaro.

Nel frattempo, i lavori procedono con estrema lentezza e in maniera discontinua, come segnalato quotidianamente dai cittadini. Una situazione che alimenta crescente esasperazione, in particolare tra le fasce più anziane della popolazione, costrette a spostamenti e attese insostenibili per accedere a servizi fondamentali.

L’assenza dell’Ufficio Postale - rimarcano dal Comune - sta causando gravi disagi anche alle imprese, ai professionisti e agli uffici comunali, con ricadute organizzative ed economiche non più accettabili. Per tali ragioni, l’Amministrazione Comunale sta valutando anche la possibilità di revoca del servizio di tesoreria, quale conseguenza diretta dei disservizi protratti.

Pur non avendo alcuna responsabilità diretta sui ritardi accumulati, l’Amministrazione ritiene doveroso difendere con fermezza i diritti della propria comunità e chiede un intervento immediato e risolutivo da parte della Dirigenza di Poste Italiane, affinché venga assicurato il completamento dei lavori e la riapertura dell’Ufficio Postale di Vitulano nel più breve tempo possibile.

La comunità vitulanese merita rispetto. I servizi essenziali non possono essere rinviati sine die" conclude il Sindaco Raffaele Scarinzi.