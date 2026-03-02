Palo: "Il Benevento ha consapevolezza da grande. Vigorito? Vi dico una cosa.." Le parole dell'ex calciatore giallorosso, presente al Viviani nel successo della Strega col Potenza

Antonio Palo era presente al Viviani per assistere al match tra Potenza e Benevento, vinto dai giallorossi grazie a un gol realizzato da Mignani. L'ex calciatore giallorosso si è fatto una idea ben precisa della forza della squadra guidata da Floro Flores: "Ho visto un Benevento che sa cosa vuole, che è consapevole della propria forza. Quando decide di giocare nel corso della partita, allora proprio in quel momento diventa ingiocabile. Ho seguito questa squadra in estate con Auteri, già in quel momento era tra le top del girone, ma devo dire che adesso ha raggiunto davvero una consapevolezza da grande. Sono sincero: solo il Benevento può perdere questo campionato perché è la squadra più concreta e quella che ha una chiara identità di gioco. Floro Flores? E' vero, per lui è la prima esperienza importante, ma questo conta fino a un certo punto. Ciò che conta è la consapevolezza della propria forza e delle proprie idee. Floro Flores si è posto alla squadra con umiltà, mostrando le proprie peculiarità e i calciatori lo hanno seguito. I risultati, fino a questo momento, lo stanno premiando e spero che continui così perché anche io sono un tifoso del Benevento"

Il big match di giovedì tra Benevento e Catania

E giovedì c'è il big match col Catania: "Prevedo un incontro bello, tra le due squadre più forti del campionato. In classifica sono distanti sette punti e per i giallorossi può essere un mattoncino molto importante verso la promozione diretta. Giovedì non ci sarà la chiusura della stagione, ma di certo sarà molto importante. La Strega, tra l'altro, sono certo che potrà fare affidamento su un Vigorito che come sempre risponderà presente con tutto il proprio calore".

"Maita è di altra categoria. Saio mi ha stupito"

Palo ha poi parlato dei singoli: "La rosa del Benevento è forte in tutti i reparti, ma chi sta facendo la differenza è Maita. Si tratta di un centrocampista di categoria superiore: imposta l'azione, ti dà ritmo. Il Benevento ha fatto bene a fare carte false per ingaggiarlo in estate. Un altro calciatore che mi piace molto è Saio. Nonostante sia un 2003, sta giocando da veterano e non era affatto scontato in un gruppo così forte come quello giallorosso. Dà tantissima sicurezza e sono certo che di lui se ne parlerà molto in futuro".

20 anni di Vigorito: "Ha una forza straordinaria"

Si avvicina il ventesimo anniversario dell'arrivo di Vigorito a Benevento, con Palo che fu uno dei primi calciatori ingaggiati dal massimo dirigente giallorosso, nell'estate del 2006: "Conobbi Vigorito già ad Avellino, perché in squadra con me c'era Diego Palermo. Poi l'ho trovato a Benevento ed è stata una fortuna. Credo che non esista un uomo di calcio del genere, forse solo Moratti quando guidava l'Inter. Vigorito è come un padre, tiene tantissimo al Benevento. Dopo vent'anni ha ancora una forza e una determinazione straordinari, ha un fuoco che mette in tutte le cose che fa perché ci mette sempre cuore e passione. Non è facile fare calci a certi livelli per venti anni. Ho letto che vuole riportare il Benevento in Serie A: che dire, avere un presidente del genere è un'autentica fortuna".