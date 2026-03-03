Servizio civile universale: 20 posti per il Comune di Benevento Le domande dovranno essere presentate entro l'8 aprile

Si comunica che è stato pubblicato sul portale istituzionale di ANCI Campania il Bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027. Il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che saranno complessivamente 20, nelle seguenti attività: 5 volontari (2GMO) per RilANCI Campania 2026, 5 (1GMO) per Comunità Solidale, 5 (2 GMO) per Ambiente in Comune, 5 (2 GMO) per Biblioteca per tutti.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 8 aprile 2026, collegandosi al al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/. Tutte le info possibili sono reperibili al seguente indirizzo: https://ancicampania.it/bando-per-la-selezione-di-65-964-operatori-volontari-da-impiegare-in-progetti-di-servizio-civile-universale-scadenza-8-aprile-2026/

A partire da quest'anno c’è stata l’introduzione della categoria Gmo, (Giovani con minori opportunità – bassa scolarizzazione). Nello specifico, per alcuni progetti è prevista la categoria “Giovani con bassa scolarizzazione”, ovvero candidati che abbiano dichiarato in fase di domanda di appartenere a tale categoria e che indichino come titolo di studio più elevato la licenza media.

Nei progetti che prevedono tale riserva, come quelli suindicati, i candidati appartenenti a questa categoria avranno priorità in graduatoria.

Tra le novità più rilevanti si segnala che il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale ha stabilito tre uniche finestre di avvio a livello nazionale, comprese tra metà settembre e fine ottobre 2026, come specificato nel Bando.

Inoltre il Dipartimento ha introdotto una nuova modalità interamente digitale per la sottoscrizione dei contratti attraverso l’App IO.