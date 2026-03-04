Partita Benevento - Catania, ecco le modifiche al traffico cittadino In programma domani 5 marzo 2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio Vigorito

In occasione della partita tra Benevento e Catania in programma domani 5 marzo 2026 alle ore 20:30 presso lo Stadio Vigorito, a partire dalle ore 17:30 sarà prevista l'interdizione al traffico di via Avellino (nel tratto dall'incrocio con le rampe di entrata e uscita dalla Tangenziale Ovest fino all'incrocio con via delle Puglie), mentre su via Intorcia (strada di congiunzione tra via Avellino e via Pacevecchia) vigerà un senso unico di marcia con divieto di accesso da via Pacevecchia e circolazione viceversa ammessa solo a salire da Motta o dall'uscita della Tangenziale in direzione di via Pacevecchia.



Ciò premesso, sarà comunque ammesso il transito lungo le suddette strade a residenti, titolari ed avventori di attività professionali e commerciali, utenti della struttura sportiva Campo Avellola, previa identificazione e autorizzazione da parte degli organi di pubblica sicurezza preposti alla vigilanza dei varchi della chiusura al traffico.

Nessuna deroga, invece, in concomitanza con il passaggio dei mezzi per il trasporto della tifoseria ospite.