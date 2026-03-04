Ufficiale: Benevento-Catania vietata ai residenti in Sicilia La decisione per motivi di sicurezza: non ci saranno i sostenitori etnei

L'ufficialità è arrivata e firmata dal prefetto Moscarella. Benevento-Catania è vietata ai tifosi residenti in Sicilia per motivi di sicurezza, con l'intento di evitare contatti tra le fazioni di Cavese, Catania e Cosenza lungo le autostrade. Annullati tutti i biglietti acquistati dai tifosi del Catania che sono residenti sull'isola, con conseguente rimborso degli stessi. Una decisione che ha un fondamento giusto, ma che uccide lo sport e che limita, in parte, una serata magica che avrebbe visto contrapporsi due piazze calorose che vantano un ottimo rapporto di rispetto, basato su radici profonde legate al vecchio gemellaggio. Purtroppo, i recenti episodi di violenza lungo le arterie autostradali (basti vedere quello che ha visti protagonisti i sostenitori di Savoia e Frosinone), hanno contribuito ad assumere una decisione che comunque arriva in maniera tardiva, alla vigilia di un incontro di assoluto spessore e con molti catanesi che si erano già organizzati per il viaggio. Al Vigorito,quindi, ci saranno solo i beneventani che spingeranno la squadra di Floro Flores alla conquista di una vittoria molto importante per il suo percorso.

Il comunicato del Benevento Calcio

In occasione della gara Benevento-Catania, in programma giovedì 5 marzo 2026, alle ore 20:30, il Benevento Calcio invita tutti gli spettatori ad anticipare il proprio arrivo allo stadio “Ciro Vigorito”, così da evitare lunghe attese ai varchi d’ingresso e consentire un regolare e rapido svolgimento dei controlli di sicurezza.

I varchi saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 18:30. In particolare, in riscontro alla disposizione Prefettizia odierna, è fatto divieto di acquisto dei tagliandi, in tutti i settori dello stadio "Ciro Vigorito", ai residenti nella Regione Sicilia, nonché si dispone l'annullamento ed il rimborso dei tagliandi a coloro che ne sono già in possesso. Si invitano, in particolare, i tifosi a presentarsi ai varchi di prefiltraggio con biglietto/abbonamento e documento d’identità (esclusivamente carta d'identità-no patente) prontamente disponibili per l’esibizione agli steward per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici. Si ricorda inoltre di prendere visione e attenersi al Regolamento d’Uso dello Stadio (clicca QUI) e di seguire le indicazioni fornite dagli steward e dalle Forze dell’Ordine. Si raccomanda infine di osservare scrupolosamente le norme relative al divieto di occupazione delle scale, al divieto di introduzione di materiale esplodente e/o pirotecnico e al divieto di esposizione di striscioni non autorizzati, contribuendo così alla riuscita di una giornata di sport in un clima sereno e sicuro.