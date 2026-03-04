Topi nella scuola, i genitori chiedono sanificazione e derattizzazione totale L'appello: "Sembra che sia stato effettuato solo intervento nel refettorio ma serve ovunque"

L'altro ieri l'avvistamento di un topo sembra solo all'interno del refettorio immortalato anche da un video che ha poi fatto il giro dei social, ieri le scuole sono rimaste chiuse per il problema idrico e questa mattina la protesta dei genitori dei piccoli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria San Filippo, che fa parte del Convitto nazionale “Pietro Giannone” rimasta quasi del tutto vuota dopo che le mamme hanno deciso di non far entrare i figli e chiedere una sanificazione e derattizzazione totale dell'istituto.

“Non sappiamo i topi dove abbiano scorrazzato e per questo chiediamo alla dirigenza di intervenire in maniera radicale e non solo dove è stato avvistato il ratto” chiedono a gran voce alla dirigente e agli organi preposti.

Ieri l'appello anche al sindaco Clemente Mastella che attraverso i social ha poi risposto: “Alle mamme della San Filippo che mi hanno chiesto di intervenire per effettuare una rapida derattizzazione , voglio dire che tocca alla scuola e all’Asl non al Comune. Detto questo, però, se le famiglie mi chiedono di intervenire lo faccio a prescindere dalla legge utilizzando buon senso e autorità morale” annunciando poi di aver messo in contatto il dirigente Asl preposto con la dirigente scolastica.

I topi sono stati avvistati dopo un intervento effettuato sembra sulla rete fognaria.

“Può capitare visto il periodo - hanno spiegato le mamme -, ma servirebbe un intervento immediato su tutta l'area per scongiurare che si ripetano avvistamenti del genere, poi proprio all'interno del refettorio. Un appello accorato lo facciamo a tutti gli organi preposti anche per l'esterno dell'edificio che andrebbe bonificato dalle erbacce. Per evitare l'infestazione di ratti sarebbe opportuno una prevenzione più accurata”.

Struttura storica la San Filippo di Benevento “che necessiterebbe – concludono i genitori – di una manutenzione più costante e interventi radicali per il ripristino strutturale e visivo”.

Questa mattina intanto una delegazione ha chiesto di incontrare la dirigenza scolastica per cercare di risolvere il problema ed informare puntualmente le famiglie.