Sannio, ecco il nuovo Consiglio provinciale. Il monito di Lombardi: sinergia FOTO - L'annuncio del Presidente: presto saranno consegnate le scuole finanziate dal Pnrr

Un lungo applauso ha sancito questa mattina la proclamazione dei dieci nuovi consiglieri della Provincia di Benevento. A presiedere l'assise il presidente Nino Lombardi che ha rimarcato l'importanza del Consiglio e la sinergia che serve per lo sviluppo del territorio. Favorevole al cosiddetto campo largo e “pronto ad accogliere tutti”, Lombardi ha poi annunciato che “a breve saranno consegnati le scuole di proprietà dell'Ente realizzate o ristrutturate grazie ai fondi del Pnrr”.

A seguire, il Segretario Generale, quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, Maria Antonietta Iacobellis ha proclamato presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento i Consiglieri Provinciali eletti: torna alla politica provinciale Carmine Valentino per il Partito democratico; Cesare Striani e Giovanni Zanone per “Mastella, noi di Centro”; Pasquale Viscusi per “Sannio Insieme”; Giuseppe Stravino, Antonio (Antonello) Caporaso e Vincenzo Falzarano per la lista “Unione dei Moderati”;Giuseppe Ricci, Giuseppe Bozzuto e Alfonso Ciervo per “Uniti, Sanniti”.

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi, a seguito della proclamazione, ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai neo eletti ed ha ricordato come “la Provincia di Benevento, nonostante i tagli di competenze amministrative, si caratterizzi oggi come polo istituzionale di pianificazione e concertazione delle opzioni di sviluppo del territorio delle aree interne, per essere stata l’interfaccia con la Regione Campania e con il Governo su fondamentali questioni programmatiche che sono, difatti, ora

in corso di realizzazione come l’Alta Velocità /Alta Capacità ferroviaria Napoli – Bari e la potabilizzazione delle acque della Diga di Campolattaro con investimenti ingentissimi, per due miliardi di Euro, e mai concessi nell’area locale sannita. La Provincia di Benevento, inoltre, ha aggiunto il Presidente, rivendica il merito di aver avviato circa 100 milioni di Euro di investimenti in infrastrutture stradali per l’area dell’Isclero, della Valle Vitulanese e della Valle del Fortore, soldi che erano sul punto di essere dirottati in altre aree. La Provincia, peraltro, sta lavorando per ottenere i ristori economici dei danni causati dai cantieri dell’Alta Velocità su 130 Km. di strade provinciali. Per l’edilizia scolastica, ha proseguito Lombardi, la Provincia sta completando uno straordinario programma di investimenti

per tutti gli edifici scolastici di competenza patrimoniale provinciale, con l’unica eccezione del Convitto “Pietro Giannone”, ha riconosciuto Lombardi, che però si è detto fiducioso nel recupero dei finanziamenti relativi”.

Il Presidente ha poi ricordato il programma di valorizzazione “dell’immenso patrimonio culturale e monumentale dell’Ente, nonché quanto è stato fatto per riavviare il ciclo gestionale dei rifiuti”.