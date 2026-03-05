Confindustria. Il presidente Esposito incontra il Prefetto Moscarella Legalità, iniziative atte a prevenire la violenza di genere, immigrazione al centro del confronto

Il Presidente di Confindustria Benevento Andrea Esposito ha fatto visita al Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui principali temi di interesse comune, con particolare riferimento al sostegno al tessuto produttivo locale, le misure di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di illegalità e alle opportunità connesse ai programmi di investimento e innovazione.

Nel corso del colloquio, il Prefetto ha espresso la volontà di proseguire e consolidare il rapporto di collaborazione con Confindustria Benevento, nella consapevolezza che il dialogo costante tra istituzioni e imprese costituisca un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio.

“Siamo consapevoli che per rendere attrattivo un territorio dal punto di vista industriale sia necessario lavorare su una serie di fattori che garantiscano serenità ambientale e progresso sociale” ha dichiarato Andrea Esposito Presidente di Confindustria Benevento.

“In questo senso promuoveremo l’adozione dei protocolli di legalità, la partecipazione ai tavoli sull’immigrazione e sul sommerso, oltre ad ogni azione utile atta ad assistere le imprese nell’accesso al credito, al fine di prevenire fenomeni di usura.”

Il Prefetto ha sottolineato come un impegno condiviso sia fondamentale anche per contrastare un fenomeno a cui il contesto territoriale sannita non è estraneo, quello della violenza di genere “Auspico il supporto e la sensibilità del mondo imprenditoriale nella promozione di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno alle vittime di violenza di genere, anche attraverso percorsi di inclusione lavorativa e responsabilità sociale d’impresa “ ha dichiarato il Prefetto.

“Sul fronte della violenza di genere, anche grazie alla rete IDONNA, costituita all’interno di Confindustria Benevento, saremo impegnati con i centri antiviolenza per garantire opportunità di formazione e lavoro alle donne vittime di violenza in un progetto sperimentale di prossima emanazione", ha dichiarato il Presidente che al termine dell’incontro ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione e la sensibilità mostrata verso il mondo produttivo.