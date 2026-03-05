Imprese e territorio. spina incontra il vicario di Confindustria, Monteforte Il presidente della Comunità Montana del Fortore: "Importante nomina per il nostro territorio"

Il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, esprime, a nome dell'ente, vive congratulazioni all’imprenditore Claudio Monteforte riferimento del territorio per la prestigiosa nomina a vicepresidente Vicario di Confindustria Benevento cui si aggiunge la delega per le energie rinnovabili.

«Rivolgo a Claudio Monteforte - dichiara il presidente Zaccaria Spina - le più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro. È un imprenditore fortorino, di San Giorgio La Molara, che con questa nomina rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero comprensorio».

La Comunità Montana sottolinea come questa nomina assuma un valore particolare per il Fortore, area interna che guarda con fiducia a ogni occasione di crescita e di rafforzamento del proprio tessuto sociale, professionale, economico. La presenza di un rappresentante del territorio ai vertici di Confindustria Benevento può favorire un dialogo ancora più stretto tra istituzioni e mondo imprenditoriale, nell’ottica di una collaborazione proficua e concreta.

«Il nostro obiettivo - conclude il presidente Spina - è continuare a costruire sinergie tra enti locali, imprese e associazioni di categoria. La nomina di Monteforte è un segnale importante: il Fortore c’è, è dinamico e sa esprimere classe dirigente. Siamo pronti a lavorare insieme per creare nuove opportunità di sviluppo, occupazione e crescita per le nostre comunità».

Gli auguri di buon lavoro vanno anche al neo presidente Andrea Esposito ed a tutto il management di Confindustria Benevento e al presidente Oreste Vigorito un grazie per l'impegno profuso in ogni possibile occasione di crescita del nostro territorio".