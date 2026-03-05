Il Servizio Civile compie 25 anni: le Acli di Benevento aderiscono a "64 Piazze" Venerdì il convegno "Il valore della Scelta: 25 anni di Legge 64/2001"

Le Acli provinciali di Benevento, in collaborazione con l'Università Giustino Fortunato, aderiscono all'iniziativa nazionale "64 Piazze" per celebrare i 25 anni della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.

Venerdì 6 marzo presso la sede dell'ateneo in via Delcogliano saranno raccolte testimonianze e informazioni sui progetti di Servizio Civile. Alle ore 11.30, all'interno dell'Aula Magna, si terrà l'incontro dal titolo: "Il valore della Scelta: 25 anni di Legge 64/2001", per celebrare il 25esimo anniversario della Legge approvata il 6 marzo 2001 e trasformata nel 2017, con la Legge n. 40, in Servizio Civile Universale. L'obiettivo dell'incontro, rivolto a tutti gli enti territoriali che promuovono progetti di Servizio Civile, è di condividere e far conoscere l'esperienza dei volontari. Prevista la partecipazione del direttore nazionale delle Acli Mauro Perotti e della responsabile della formazione Servizio Civile, Noemi Tricarico.

