Qualità istituzionale, efficienza pubblica amministrazione e sviluppo economico L'11 marzo il workshop promosso dall'Università del Sannio

Mercoledì 11 marzo alle 10, presso la Sala Convegni di Palazzo De Simone in Piazza Arechi II a Benevento, si terrà il workshop dal titolo “Qualità istituzionale, efficienza della pubblica amministrazione e sviluppo economico”, promosso dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio.

L’iniziativa si propone di approfondire il legame tra qualità delle istituzioni, capacità amministrativa e dinamiche di crescita dei territori, offrendo un’occasione di confronto tra studiosi ed esperti provenienti dal mondo accademico e dalle istituzioni economiche nazionali. Ad aprire i lavori sarà il professor Domenico Scalera, docente di Economia politica dell’Ateneo sannita.

Dopo i saluti istituzionali, il workshop entrerà nel vivo con una serie di interventi dedicati all’analisi della qualità istituzionale sotto diverse prospettive. Annamaria Nifo, docente di Economia applicata dell’Università del Sannio, proporrà un confronto internazionale sul tema della qualità istituzionale nei territori. Luigi Leva, della Banca d’Italia, illustrerà alcuni contributi dell’Istituto centrale in materia di qualità delle amministrazioni locali, mentre Daniela Mele, della Banca d’Italia, approfondirà il tema delle imprese partecipate delle amministrazioni locali nelle regioni italiane.

Il dibattito proseguirà con Gaetano Vecchione, docente di Economia applicata dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che presenterà la nuova release degli indicatori della qualità istituzionale (IQI), e con Giuliano Resce, docente di Economia politica dell’Università del Molise, che si soffermerà sulle metodologie di misurazione dell’efficienza istituzionale attraverso l’esperienza di Instant Analytics. A chiudere la sessione degli interventi sarà Orlando Biele, dottore di ricerca dell’Università del Sannio, con un’analisi sull’efficienza delle amministrazioni pubbliche nel quadro dell’attuazione del PNRR.

Al termine delle relazioni è previsto un dibattito pubblico, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire i temi trattati e di confrontarsi sulle prospettive di miglioramento della qualità istituzionale quale leva strategica per lo sviluppo economico dei territori.