Da Benevento le donne rilanciano la lotta contro le patologie oncologiche VIDEO Otto marzo all'insegna della prevenzione con l'evento al teatro Romano

Un momento di incontro e riflessione dedicato alla prevenzione sanitaria femminile e al diritto alla salute come espressione concreta di libertà e autodeterminazione, ma anche, più in generale, alla promozione della vita in ogni suo aspetto.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la città di Benevento ha ospitato al Teatro Romano l’iniziativa “Forza è Libertà – Raduno per la Salute e la Libertà delle Donne”.

Uno dei più rappresentati monumenti cittadini si è trasformato per l’occasione in uno spazio di partecipazione civile e sensibilizzazione sui temi della salute delle donne. La manifestazione è stata promossa dall’Rosa Samnium APS, associazione beneventana impegnata nella promozione del benessere femminile, con la collaborazione di Ferdinando Creta e con l’autorizzazione della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel programma nazionale promosso dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali nella giornata dell’8 marzo.

La mattinata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo sanitario. Tra i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi, l'assessore all'Agricoltura della regione Campania, Maria carmela Serluca e il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone.

Tra gli interventi principali, quello della presidente dell’associazione Maria Pia De Chiara, che ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa, e del dottor Carlo Iannace, direttore della Breast Unit dell’U.O.C. di Avellino, che ha offerto un contributo scientifico sull’importanza della prevenzione oncologica. A moderare l’incontro è stata la professoressa Elvira Feleppa.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stato quello dedicato alle testimonianze delle donne operate al seno, raccolte sotto il titolo “Voci di Libertà”, che hanno raccontato esperienze di cura, resilienza e rinascita.

L’associazione Rosa Samnium APS conta oggi oltre trenta iscritte, molte delle quali ex pazienti oncologiche. Attraverso attività culturali, sociali e umanitarie, l’organizzazione promuove iniziative dedicate al “pianeta donna”: corsi di arte e poesia, incontri su nutrizione e mindfulness, attività per il benessere psicofisico femminile e consulenze di estetica oncologica.

«Con questo evento vogliamo celebrare le donne che lottano contro le patologie oncologiche - ha dichiarato la presidente Maria Pia De Chiara – e ribadire il valore della prevenzione. La nostra associazione opera con impegno totalmente volontario e gratuito. Invitiamo tutte le donne, le associazioni e chiunque sia sensibile a queste tematiche a partecipare e sostenere queste iniziative».