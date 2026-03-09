Giornata internazionale delle Donne, il Siulp ricorda il commissario Missiroli Ieri la cerimonia a Benevento per il sostituto commissario deceduta in servizio a Ravenna nel 2017

La Segreteria Provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia di Benevento, guidata da Gennaro Lombardo, e il Coordinamento Donne Provinciale di Benevento presieduto da Samantha Gaudenti, hanno organizzato una cerimonia commemorativa per il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Nicoletta Missiroli, in servizio presso le Volanti della Questura di Ravenna, deceduta in servizio in seguito ad un incidente stradale nel quale perse la vita anche l'agente Pietro Pezzi.

Nicoletta Missiroli, Responsabile dell’Ufficio Volanti della Questura di Ravenna, la sera del 16 settembre 2017 ricevette la segnalazione di una rissa che avrebbe potuto degenerare: visto che la Volante 1 era impegnata, Nicoletta non esitò ad intervenire tempestivamente con il collega Pietro Pezzi.

Per i cittadini il 113 è un punto di riferimento e lo compongono soprattutto per richiedere l’intervento della Volante, ma quello che intercorre tra la chiamata e l’intervento rimane sempre nell’ombra. Sono le fasi in cui si gestisce l’emergenza e si fa fronte ad eventuali problematiche con spirito d’iniziativa, attaccamento al dovere e professionalità: queste le parole espresse dal signor Vicario della Questura di Benevento che ha presenziato la manifestazione.

La cerimonia si è svolta nella rotonda intitolata a Nicoletta Missiroli e a tutte le donne vittime del dovere della Polizia di Stato, posta in prossimità del passo carraio del Tribunale di Benevento.

E’ stata officiata da sorella Rossella del Movimento GAM “figlie della Donna vestita di sole” che ha recitato la prima Decina del Rosario, lodando la Madonna Maria, ha voluto poi, omaggiare di un rosario a tutti i partecipanti.

Hanno presenziato alla manifestazione, il Vicario della Questura di Benevento, il coordinamento donne SIULP di Benevento, gli amici dell’associazione no profit “passo a due” di San Nicola Manfredi della maestra Gisella Calandro che ha omaggiato con un simbolo della mimosa tutti i presenti e del maestro Nicola Micco, i familiari e gli amici di Gaudenti Samantha e del personale appartenente alla Polizia di Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno della provincia di Benevento. Anche quest’anno ci ha onorato della sua presenza Maria Giovanna Vessichelli già presidente del Coordinamento Donne SIULP di Benevento.

Samantha Gaudenti ha voluto esprimere un bellissimo pensiero rivolto a tutti, improntato sul sorriso della donna, infatti la cosa più toccante del suo intervento rivolgendosi a tutti i presenti è stato: “Se siamo felici sorridiamo, se dobbiamo confortare sorridiamo, se dobbiamo rinascere dopo un grande dolore ripartiamo da un sorriso” e facendo sue delle parole della poetessa Alda Merini “Sorridi Donna

Sorridi sempre alla vita

Anche se lei non ti sorride

Sorridi agli amori finiti

Sorridi ai tuoi dolori

Sorridi comunque

Il tuo sorriso sarà

Luce per il tuo cammino

Faro per naviganti sperduti

Il tuo sorriso sarà Un bacio di mamma

Un battito d’ali

Un raggio di sole per tutti”.