Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Associazione Carabinieri in campo L'iniziativa “Gardensia” a San Giorgio del Sannio

Dal 6 all’8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ha celebrato 21 anni di impegno per le donne e la ricerca sulla sclerosi multipla. Un traguardo importante, reso ancora più significativo da un’ondata di solidarietà che ha coinvolto le piazze di tutta Italia.

Protagonisti di questa iniziativa sono gardensie e ortensie, fiori scelti come simbolo del forte legame tra le donne e la lotta contro la sclerosi multipla.

Anche San Giorgio del Sannio ha risposto con entusiasmo in Piazza Risorgimento.

La locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha allestito un gazebo “Gardensia”, accogliendo tutti i cittadini sensibili alla causa.

L’evento sta vedendo una grande partecipazione della comunità sannita, con numerose persone che hanno scelto di sostenere la ricerca con un semplice ma prezioso gesto: acquistare un fiore per fare la differenza.

Anche in questa circostanza, l’Associazione Nazionale Carabinieri di San Giorgio del Sannio ha svolto un importante ruolo nella comunità, promuovendo solidarietà, sicurezza e valori civici. Nonostante sia composta da Carabinieri in congedo e simpatizzanti, il loro impegno resta attivo e costante, dimostrando come lo spirito dell’Arma dei Carabinieri continui a servire la società in modi preziosi come il supporto alle persone fragili, la protezione civile e gli eventi di solidarietà e beneficenza.

Grazie a queste iniziative, l’Associazione Nazionale Carabinieri dimostra che il valore dell’essere carabinieri non si esaurisce con il servizio attivo, ma continua a vivere attraverso la dedizione verso il bene comune. Un esempio concreto di altruismo che rende le comunità più forti e unite.