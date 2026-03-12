Rotonda intitolata a San Carlo Acutis: giovane Santo tra i giovani di Benevento FOTO - Lo slargo a ridosso dell'istituto comprensivo Federico Torre in via di ricostruzione

A San Carlo Acutisi, definito il “Santo di Internet”, nato nel 1991 e morto nel 2006, è stata intitolata la rotonda tra via Nicola Sala e via Francesco Flora, al rione Mellusi, proprio di fronte alla scuola Federico Torre ora in via di ricostruzione. Uno slargo intitolato al giovane santo proprio dove transiteranno miglia di studenti dell'Istituto comprensivo Torre di Benevento e delle altre scuole nelle vicinanza.

Questo pomeriggio la cerimonia di intitolazione a San Carlo Acutis della rotonda con il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l'arcivescvo Felice Accrocca che tra pochi giorni raggiungerà proprio Assisi dove guiderà una delle Diocesi più importanti e conosciute d'Italia, nella terra di San Franccesco e di Carlo Acutis. “Ad Assisi dormirò – ha annunciato l'arcivescovo di Benevento – a pochi metri dal luogo dove c'è la Tomba di San Carlo Acutis. Chiesa tante volte è stata fautrice del progresso; e proclamare Santo Carlo Acutis che utilizzava internet lo dimostra. Un ragazzo delle generazione dei natii digitali e ne ha fatto strumento di apostolato”.

“Intitolare una strada ad un Santo giovane proprio dove transiteranno tanti giovani di questa scuola in costruzione, sia di esempio” ha esortato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha poi ricordato anche monsignore Maria Mainolfi, storico parroco della vicina chiesa di San Gennaro, venuto a mancare prematuramente alcuni mesi fa.

Con il sindaco e l'arcivescovo, presenti anche il consigliere regionale Pellegrino Mastella, il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro con gli assessori Molly Chiusolo e Mario Pasquariello, oltre che ad alcuni consiglieri comunali. Tanti anche i residenti che hanno preso parte alla benedizione della targa apposta sulla rotonda.