Soirée di Primavera: apertura serale Chiostro S. Sofia e Giardino del mago Inoltre un viaggio virtuale alla scoperta della Rete Museale della Provincia

Il 20 marzo, alle ore 19:30, il Chiostro di Santa Sofia, parte del sito UNESCO, e il Giardino del Mago, insignito del Premio GreenCare 2025, apriranno eccezionalmente al pubblico in orario serale per celebrare l’arrivo della primavera con un evento speciale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di due luoghi simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico del Sannio.

La Soirée di Primavera trasformerà l’equinozio in un’esperienza suggestiva e immersiva, in cui arte, natura e musica dialogano armoniosamente all’interno di uno dei contesti monumentali più rappresentativi della città. Il Chiostro e il Giardino diventeranno per una sera uno spazio vivo di incontro, bellezza e contemplazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere questi luoghi in una dimensione nuova e particolarmente evocativa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione promosso dalla Provincia di Benevento, attraverso Sannio Europa, che mira a rafforzare il legame tra comunità, territorio e patrimonio storico-artistico, promuovendo una fruizione contemporanea e partecipata dei luoghi della cultura della Rete Museale provinciale.

Nel corso della serata i visitatori potranno inoltre intraprendere un viaggio digitale alla scoperta dei musei della Rete Museale della Provincia di Benevento grazie all’utilizzo di nuovi visori di realtà virtuale.

L’esperienza consentirà di esplorare virtualmente musei, siti archeologici e complessi monumentali del territorio attraverso un racconto immersivo e coinvolgente, capace di offrire una prospettiva innovativa sul patrimonio culturale del Sannio.

La visita serale sarà accompagnata dalle Note di Primavera, un raffinato intreccio musicale che spazierà tra classica, pop e rock, creando un dialogo armonico con l’architettura del Chiostro e con le atmosfere del Giardino del Mago.

A concludere la serata, un aperitivo floreale accoglierà gli ospiti con sapori freschi e primaverili, realizzato in collaborazione con alcune eccellenze del territorio: il Consorzio Sannio Tutela Vini, le aziende di Copagri Benevento, Gaiogin, l’Istituto Alberghiero “Le Streghe” e l’AIS Benevento. La serata sarà arricchita inoltre da un corner dedicato ai corsage floreali, per indossare simbolicamente la primavera, e da un suggestivo spazio fotografico “Monet Bloom”, ispirato alle atmosfere impressioniste.

L’evento rappresenta un invito a riscoprire e vivere i luoghi della cultura come spazi dinamici di relazione, esperienza e bellezza. Il Chiostro di Santa Sofia e il Giardino del Mago diventano così protagonisti di una nuova narrazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Sannio, in cui storia, arte, tecnologia e natura si incontrano in un unico racconto. Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti.