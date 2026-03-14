Mastella: "Scia di ordigni nel Casertano, Viminale alzi la guardia" "Chiederemo sessione ad hoc di Commissione Anticamorra campana"

"La scia di esplosioni di cui sono state vittime esercizi commerciali del Comune di Casapesenna e di altri centri contermini del Casertano, quali San Cipriano d'Aversa e Cesa, destano eccezionale preoccupazione, in un territorio in cui il racket delle estorsioni è assai più di uno spettro, ma un pericolo da stroncare sul nascere. Faccio appello al ministro degli Interni Matteo Piantedosi affinché eserciti il massimo pressing dello Stato contro questa sinistra insorgenza che la cronaca testimonia", lo scrive in una nota il segretario nazionale di NdC e già Ministro della Giustizia Clemente Mastella.

"Il sindaco di Casapesenna Giustina Zagaria e tutta l'Amministrazione e naturalmente l'amico Marcello De Rosa hanno il sostegno e la solidarietà di tutta la comunità di donne e uomini di NdC in questa battaglia di fermo contrasto: il nostro gruppo consiliare in Campania chiederà al presidente della Commissione Anticamorra Santangelo la convocazione di una sessione ad hoc sull'emergenza dinamitarda ai danni delle attività produttive a Casapesenna e nei comuni contermini", conclude il leader nazionale di NdC Mastella.

