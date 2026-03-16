Servizi igienici e HACCP: scattano i controlli della Polizia Municipale Nei prossimi giorni verifiche nei locali pubblici a Benevento dopo le lamentele dei clienti

Il Comando di Polizia Municipale informa che, nei prossimi giorni, saranno intensificate le attività di controllo presso i pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le verifiche, svolte anche con il supporto degli organi sanitari competenti, saranno finalizzate ad accertare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché il mantenimento di adeguati standard di pulizia, sicurezza e decoro dei locali aperti al pubblico.

Particolare attenzione sarà riservata allo stato di igiene, alla piena funzionalità e alla corretta manutenzione dei servizi igienici messi a disposizione della clientela e dei dipendenti, aspetto sul quale negli ultimi tempi sono pervenute diverse segnalazioni da parte degli utenti.

I servizi igienici dovranno risultare costantemente puliti, adeguatamente mantenuti e perfettamente funzionanti, dotati di acqua corrente, dispositivi per il lavaggio delle mani, sapone e sistemi idonei per l’asciugatura, nonché conformi ai requisiti minimi previsti dalla normativa sanitaria. Tali condizioni rappresentano infatti un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività di somministrazione.

Nel corso dei controlli saranno inoltre verificate le condizioni igieniche dei locali destinati alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti, nonché la corretta applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP.

Il Comando invita pertanto i titolari e i gestori delle attività a verificare preventivamente la piena conformità dei propri locali, con particolare riguardo allo stato dei servizi igienici destinati al pubblico e al personale, provvedendo ove necessario agli interventi di pulizia, manutenzione e ripristino delle condizioni richieste.

I controlli interesseranno l’intero territorio comunale e, in presenza di irregolarità, potranno comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché l’adozione dei provvedimenti amministrativi di sospensione dell’attività nei casi più gravi.

L’iniziativa rientra nelle ordinarie attività di vigilanza finalizzate alla tutela della salute dei cittadini, al miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela e alla garanzia di una corretta concorrenza tra gli operatori economici che operano nel rispetto delle regole.