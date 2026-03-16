Gesesa, a Benevento giovedì 19 marzo sospensione idrica per lavori: ecco dove

La Gesesa comunica che nell’ambito dei lavori finanziati FESR 2021-2027 – D.G.R. 464/2022 - “Sostituzione tratti di condotta rete idrica” nel Comune di Benevento giovedì 19 marzo, dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del mattino successivo, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti strade:
via Almerico Meomartini, via Marco da Benevento, via Fratelli Addabbo, via Luigi Ferrannini, via Biagio Cusano, via Andrea Mazzarella, via Filippo Maria Guidi, via Leandro Galganetti, via Pietro Nenni, via Cupa dell’Angelo, via Tommaso Bucciano, via Giuseppe Castellano, via Iacopo da Benevento, piazzale Vittime Civili di Guerra, via Giovanni Pascoli, via Patrizia Mascellaro, via Mario Vetrone, via Gabriele d’Annunzio, via Enzo Marmorale, viale Mario Rotili, via dell’Esperanto, via Massimiliano Kolbe, via Alfredo Zazo, via Filippo Capparuccia, via Luigi Pirandello, via Carlo Goldoni, Contrada Cretarossa, via Alda Merini, via Vittorio Bachelet.
La sospensione è propedeutica alla messa in esercizio della nuova condotta idrica realizzata con la realizzazione dei singoli allacci d'utenza.
GESESA ricorda inoltre che al momento del ripristino dell’erogazione, il servizio potrà evidenziare turbolenze e fenomeni di torbidità.
L’azienda resta a disposizione per le dovute informazioni tramite servizio guasti al numero 800511717