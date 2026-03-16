Dal calcio al turismo culturale: Mastella rilancia la sfida per Benevento Tra le leve dello sviluppo: DMO, Parco delle Streghe e agricoltura

La leva dello sport con la promozione del Benevento Calcio in Serie B che si fa sempre più vicina, quella del turismo culturale e l'attenzione all'agricoltura quale settore di sviluppo.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dettaglia la strategia intervistato dal direttore di Ottochannel, Pierluigi Melillo per la trasmissione Punto di vista.

Un lungo excursus dalla battaglia per il no al Referendum sulla giustizia alle alleanze in vista delle prossime scadenze elettorali, passando per il rilancio delle aree.

La scommessa: Dmo e turismo culturale

Un legame, quello con la città, che il primo cittadino rivendica con orgoglio, sottolineando come Benevento sia diventata negli ultimi anni una realtà più attrattiva, capace di sorprendere chi la visita “Abbiamo fatto cose incredibili – dice – nonostante tre anni in cui il Covid ci ha impedito di muoverci come avremmo voluto”. Una visione di sviluppo che punta con decisione sul turismo culturale e sulla valorizzazione dell’identità territoriale. In questo quadro si inserisce il DMO, lo strumento di promozione condiviso con altri comuni, la Provincia e Confindustria Benevento. Mastella guarda con fiducia al ruolo che potrà svolgere, auspicando una guida forte e riconoscendo nel presidente Oreste Vigorito una figura capace di imprimere slancio e concretezza.

La promozione legata alla leggenda delle streghe

Ma è soprattutto sul piano simbolico e culturale che il sindaco rivendica alcune delle scelte più originali della sua amministrazione. Tra queste, il progetto del Parco delle Streghe, destinato a diventare un attrattore turistico nazionale. Un’idea che affonda le radici nella tradizione e che già oggi, con eventi tematici, richiama migliaia di visitatori “È un elemento identitario – spiega – che valorizza la nostra storia senza entrare in conflitto con la dimensione religiosa”. Non sono mancate critiche, anche da ambienti ecclesiastici, ma Mastella rivendica la natura culturale dell’iniziativa e ricorda il riconoscimento mediatico che ha consacrato Benevento come “hub delle streghe”.

Agricoltura e sviluppo economico

La strategia di rilancio passa anche da progetti museali di respiro internazionale, come quello legato al Museo Egizio, che dovrebbe rafforzare il ruolo della città nel panorama culturale nazionale. Parallelamente, resta centrale l’attenzione al mondo agricolo, pilastro economico del territorio. La sfida, secondo il sindaco, è sostenere le piccole e medie imprese e favorire il ricambio generazionale, oggi sempre più difficile in un settore che richiede impegno costante e sacrificio.

Il calcio come motore di identità

E poi c’è il calcio, elemento identitario e motore di entusiasmo collettivo. Il possibile ritorno del Benevento in Serie B viene vissuto come un’occasione di festa e visibilità per l’intera comunità “Sarebbe un segnale importante – osserva Mastella – perché lo sport contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e a far conoscere la città in tutta Italia”.