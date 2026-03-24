Torna la passione vivente nella Benevento Romana Il percorso scenico si snoderà attraverso il suggestivo quartiere Triggio

Benevento si prepara ad accogliere uno degli eventi più suggestivi e coinvolgenti del periodo pasquale: La Passione Vivente nella Benevento Romana, in programma sabato 28 marzo alle ore 19:30.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Samnium di Benevento con il patrocinio del Comune di Benevento, porterà in scena i momenti più intensi della Passione di Cristo in un percorso itinerante che attraverserà alcuni dei luoghi più affascinanti e storici della città.

La rappresentazione prenderà il via alle spalle dell’Arco del Sacramento, in Piazza Manfredi di Svezia, con la scena dell’Ultima Cena. A seguire, il pubblico sarà guidato lungo un emozionante cammino tra fede, storia e tradizione, con tappe e scene distribuite tra l'Orto degli Ulivi presso Piazza Baccari, il Pretorio in Piazza Tito Maccio Plauto e la Crocifissione e Resurrezione presso l’Arco del Sacramento.

Il percorso scenico si snoderà attraverso il suggestivo quartiere Triggio, creando un’atmosfera unica in cui la rievocazione sacra si fonde con la bellezza del patrimonio storico beneventano.

La regia dell’evento è affidata a Paola Fetto, che guiderà una rappresentazione intensa e coinvolgente, capace di offrire al pubblico un momento di riflessione profonda sulla Passione di Cristo, immerso in un contesto di grande valore storico e culturale.

“La Passione Vivente nella Benevento Romana” si propone non solo come evento religioso, ma anche come esperienza culturale e comunitaria, in grado di valorizzare il territorio e le sue tradizioni.