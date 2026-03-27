Maltempo: si terrà lunedì 30 la "Passione vivente nella Benevento Romana" L'appuntamento è stato spostato per le avverse condizioni meteo

A causa delle cattive condizioni meteo previste per domani si comunica che la “Passione Vivente nella Benevento Romana” è posticipata a Lunedì 30 Marzo alle ore 19.30.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Samnium di Benevento con il patrocinio del Comune di Benevento, porterà in scena i momenti più intensi della Passione di Cristo in un percorso itinerante che attraverserà alcuni dei luoghi più affascinanti e storici della città.

La rappresentazione prenderà il via alle spalle dell’Arco del Sacramento, in Piazza Manfredi di Svezia, con la scena dell’Ultima Cena. A seguire, il pubblico sarà guidato lungo un emozionante cammino tra fede, storia e tradizione, con tappe e scene distribuite tra l'Orto degli Ulivi presso Piazza Baccari, il Pretorio in Piazza Tito Maccio Plauto e la Crocifissione e Resurrezione presso l’Arco del Sacramento.