Trasporto a chiamata per Apollosa: proposta dalla ricerca universitaria Una tesi per migliorare la mobilità del territorio

Un nuovo modello di mobilità per il Comune di Apollosa nasce dal lavoro di ricerca sviluppato presso l’Università del Sannio dal dottore Giulio Tubita che ha conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria Civile con votazione di 110 e lode, discutendo una tesi in Pianificazione e Politica dei Trasporti dal titolo “Metodologie di progettazione dei servizi di trasporto collettivo a chiamata e applicazione ad un caso studio”.

La tesi ha affrontato il tema dell’innovazione nel trasporto pubblico locale, applicando metodologie di progettazione dei servizi di trasporto a chiamata al caso del Comune di Apollosa, con l’obiettivo di presentare un servizio che ottimizzi i collegamenti dei cittadini con il sistema di trasporto pubblico esistente. Il progetto mira a prospettare connessioni più efficienti non solo con Benevento, ma anche con Montesarchio, Caserta e Napoli, grazie al coordinamento degli orari con altri servizi di trasporto, soprattutto nelle fasce orarie di morbida.

Il lavoro rappresenta un esempio di collaborazione tra università, enti locali e operatori del settore, dimostrando come la ricerca possa generare soluzioni applicabili ai territori delle aree interne, spesso penalizzati da servizi di trasporto meno efficienti e da una richiesta di servizi che muta nel tempo.

A commentare il lavoro è stato il Relatore della tesi, Prof. Mariano Gallo, professore ordinario di Trasporti presso l’Ateneo Sannita: “La tesi del candidato Tubita ha dimostrato quanto sia utile la cooperazione tra gli enti territoriali, quali il Comune di Apollosa, le aziende, quali la Mazzone Turismo, che ha ospitato il candidato per il suo tirocinio formativo, e l’Università del Sannio. Il lavoro di Tesi ha dimostrato come sia possibile, apportando innovazione al Trasporto Pubblico Locale, migliorare l’accessibilità dei territori delle aree interne della Campania che stanno soffrendo di un significativo calo demografico. L’accessibilità, infatti, oltre a migliorare la qualità della vita dei residenti del territorio, produce effetti positivi sull’economia, sugli insediamenti produttivi, sulla competitività delle imprese e sull’inclusione sociale. La progettazione proposta nel lavoro di Tesi non è un mero esercizio teorico, ma è attuabile e fattibile; è mio auspicio che la Regione accolga il progetto e lo inserisca nel piano del Trasporto Pubblico Locale, in modo che il lavoro svolto abbia una reale e concreta ricaduta sul territorio e sulla qualità della vita dei suoi cittadini. Ritengo doveroso ringraziare Luca Mazzone, della Mazzone Turismo, ed il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente, per aver accolto il tesista e fornito tutte le informazioni necessarie allo sviluppo del progetto riportato nella Tesi di Laurea”.

Il progetto è stato sviluppato nell’ambito del tirocinio curriculare svolto presso la Mazzone Turismo e punta a prospettare una possibile ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio comunale. L’analisi dei dati di traffico raccolti tra gennaio 2024 e ottobre 2025 ha evidenziato una domanda molto ridotta su alcune corse esistenti, aprendo la strada alla possibilità di sostituirle con un servizio più flessibile e meglio calibrato sulle reali esigenze degli utenti.

La proposta prevede infatti la sostituzione delle linee a bassa frequentazione con un servizio di trasporto a chiamata integrato con i servizi di trasporto pubblico locale che transitano lungo la SS7 Appia, garantendo l’interscambio con i collegamenti regionali e urbani già esistenti.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è anche l’Amministrazione Comunale. Secondo il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente, si tratta di «una proposta moderna e lungimirante, che dimostra come anche nei piccoli comuni sia possibile immaginare soluzioni di trasporto pubblico innovative, capaci di coniugare efficienza, sostenibilità e attenzione ai bisogni dei cittadini. Ringrazio il Prof. Mariano Gallo, il dottore. Giulio Tubita e la Ditta Mazzone per il grande lavoro svolto».

Dello stesso avviso l’Amministratore della ditta Mazzone, Luca Mazzone, che ha evidenziato come «il modello del trasporto a chiamata rappresenti una risposta concreta alle criticità dei servizi tradizionali nei centri di dimensioni ridotte, permettendo di potenziare l’offerta senza sprechi e di intervenire solo quando il servizio è realmente richiesto».

"Il progetto - ha spiegato Giulio Tubita - è stato sviluppato nell’ambito di un tirocinio curriculare svolto presso la Mazzone Turismo e riguarda l’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Apollosa. In particolare, il progetto prevede la sostituzione di due corse a bassa frequentazione, le linee 6A e 6R, con un servizio di trasporto a chiamata, integrato con i servizi TPL ordinari che transitano lungo la SS7 Appia, svolti da AIR Campania e Trotta Mobility. La proposta nasce dall’analisi dei dati di traffico raccolti da Mazzone Turismo nel periodo compreso tra gennaio 2024 e ottobre 2025, dai quali emerge una domanda di trasporto molto ridotta sulle due corse interessate. Per questo motivo l’azienda ha valutato la sostituzione delle stesse con un servizio più flessibile ed efficiente. Dal punto di vista normativo, il progetto si fonda sull’Allegato alla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017, che disciplina l’individuazione delle aree a domanda debole in specifiche fasce temporali. Il Comune di Apollosa rientra in tale definizione nella fascia di morbida pomeridiana, rendendo quindi applicabile un servizio di trasporto a chiamata.

La configurazione del servizio è di tipo many to one, con più punti di origine e un’unica destinazione: il punto di interscambio situato in corrispondenza della SS7 Appia, presso il Bar Epanè. Le fermate utilizzate sono quelle già esistenti del TPL extraurbano presenti sul territorio comunale. L’accesso al servizio avviene esclusivamente tramite prenotazione, effettuabile attraverso call center, QR code o link dedicato. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 12:00 del giorno feriale precedente, trattandosi di un servizio di tipo statico che richiede una programmazione anticipata. Il servizio garantisce l’interscambio con le linee AIR Campania dirette verso Benevento, Napoli, Caserta e Montesarchio presso il Bar Epanè, e con la linea urbana 5 di Trotta Mobility per Benevento con punto di interscambio presso Sannio Tech.

Con il trasporto a chiamata prospettato si prevedono complessivamente tre corse di andata dal Comune di Apollosa al punto di interscambio sulla SS7 Appia e tre corse di ritorno. Il lavoro, inoltre, studia con attenzione gli orari per prospettare una massimizzazione dei collegamenti disponibili e presentare un servizio di trasporto più efficiente e maggiormente rispondente alle esigenze dell’utenza".

La tesi, dunque, si pone come momento di studio approfondito e di ipotesi per migliorare il trasporto calandolo su un piano di studio concreto con l’obiettivo di prospettare un servizio più efficiente, sostenibile e realmente rispondente alle esigenze della comunità locale.