Prevenzione ginecologica, boom di richieste nella Domenica delle Palme Il bilancio dell'iniziativa messa in campo dal Rotary Club di Benevento

Nonostante la ricorrenza della Domenica delle Palme, l’impegno del Rotary Club di Benevento per il benessere del territorio non ha conosciuto soste. Ieri, domenica 29 marzo, si è tenuto un nuovo appuntamento del ciclo "Le Domeniche della Salute 2025-2026", l’iniziativa promossa dal Rotary Club, rappresentato dal suo Presidente Raffaele Pilla, che mira a portare la medicina specialistica tra la gente.

Presso la postazione allestita in Corso Garibaldi, nei pressi della Prefettura, il protagonista della giornata è stato il dottore Enrico Fusco, specialista in Ginecologia. Durante l'intera mattinata lo specialista ha offerto consulenze ginecologiche gratuite, rispondendo ai dubbi delle numerose pazienti che hanno richiesto un consulto professionale.

Il tema della prevenzione ginecologica si conferma di fondamentale importanza: intercettare precocemente eventuali patologie è la chiave per la tutela della salute femminile a ogni età. L’iniziativa ha visto la preziosa collaborazione dell’ASL di Benevento, che ha supportato l'evento distribuendo brochure informative dettagliate sui programmi di screening e sull'importanza della prevenzione primaria.

Una rete di solidarietà Il successo dell’evento è stato reso possibile anche grazie alla sinergia con i volontari della Croce Rossa Italiana (Comitato Provinciale di Benevento), l’Azienda Ospedaliera San Pio, e il supporto di Alleanza Assicurazioni. Fondamentale, come sempre, il contributo dei giovani del Rotaract e dell’Interact Club Benevento.

Anche in un giorno di festa come la Domenica delle Palme, i volontari del Rotary e della Croce Rossa hanno preferito donare il proprio tempo libero al servizio della cittadinanza. È questo lo spirito di servizio che ci guida: rendere la salute accessibile e promuovere una cultura della prevenzione concreta e presente nelle piazze.

Le "Domeniche della Salute" proseguiranno anche la prossima domenica (Pasqua) e nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti dedicati a diverse branche della medicina, confermando il Rotary Club Benevento come punto di riferimento attivo per la comunità locale.