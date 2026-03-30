"Raddoppio Telesina opera strategica, già attivati per viabilità alternativa" Il sindaco di Paupisi, Coletta in merito agli sviluppi relativi all'avvio dei lavori

“Accogliamo con grande favore le notizie che arrivano sul raddoppio della Telesina, un’opera attesa da anni e fondamentale per il futuro del nostro territorio. La proroga della dichiarazione di pubblica utilità e l’accelerazione delle procedure per gli espropri rappresentano segnali concreti: finalmente si va nella direzione giusta, con la prospettiva dell’apertura dei cantieri già nei prossimi mesi”.

Così il primo cittadino Salvatore Coletta che aggiunge: “Per una comunità come Paupisi, questo intervento non è solo un’infrastruttura, ma una vera occasione di crescita. Migliorare la viabilità significa aumentare la sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza e rendere il nostro territorio più accessibile e attrattivo per cittadini, imprese e visitatori. Siamo consapevoli che ogni grande opera comporta anche sacrifici, in particolare per i proprietari di case e dei terreni coinvolti. A loro - continua Coletta - va il nostro rispetto e la nostra vicinanza, con l’impegno dell’amministrazione a garantire trasparenza, ascolto e collaborazione, così come già sta avvenendo, in ogni fase del percorso. In questa direzione, ci siamo già attivati con la Provincia e con ANAS, anche nel corso di specifiche riunioni tenutesi in Prefettura, affinché le strade alternative alla Telesina che interessano il territorio di Paupisi vengano adeguatamente sistemate e messe in sicurezza. Per questo - dichiara il primo cittadino - desidero ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, per la vicinanza e il supporto, nonché l’ANAS e la Provincia per la collaborazione. È fondamentale farsi trovare pronti per gestire al meglio i flussi di traffico durante i lavori, riducendo al minimo i disagi per i cittadini. Come Comune faremo pienamente la nostra parte, lavorando in sinergia con tutti gli enti coinvolti per accompagnare questo processo nel modo più rapido ed efficace possibile”. Conclude il sindaco: “Il raddoppio della Telesina è un investimento sul futuro: un’infrastruttura moderna che unisce territori, crea opportunità e rafforza il legame tra le nostre comunità. Andiamo avanti, insieme, con fiducia”.