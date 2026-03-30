"Raddoppio Telesina opera strategica, già attivati per viabilità alternativa"

“Accogliamo con grande favore le notizie che arrivano sul raddoppio della Telesina, un’opera attesa da anni e fondamentale per il futuro del nostro territorio. La proroga della dichiarazione di pubblica utilità e l’accelerazione delle procedure per gli espropri rappresentano segnali concreti: finalmente si va nella direzione giusta, con la prospettiva dell’apertura dei cantieri già nei prossimi mesi”.
Così il primo cittadino Salvatore Coletta che aggiunge: “Per una comunità come Paupisi, questo intervento non è solo un’infrastruttura, ma una vera occasione di crescita. Migliorare la viabilità significa aumentare la sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza e rendere il nostro territorio più accessibile e attrattivo per cittadini, imprese e visitatori. Siamo consapevoli che ogni grande opera comporta anche sacrifici, in particolare per i proprietari di case e dei terreni coinvolti. A loro - continua Coletta - va il nostro rispetto e la nostra vicinanza, con l’impegno dell’amministrazione a garantire trasparenza, ascolto e collaborazione, così come già sta avvenendo, in ogni fase del percorso. In questa direzione, ci siamo già attivati con la Provincia e con ANAS, anche nel corso di specifiche riunioni tenutesi in Prefettura, affinché le strade alternative alla Telesina che interessano il territorio di Paupisi vengano adeguatamente sistemate e messe in sicurezza. Per questo - dichiara il primo cittadino - desidero ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, per la vicinanza e il supporto, nonché l’ANAS e la Provincia per la collaborazione. È fondamentale farsi trovare pronti per gestire al meglio i flussi di traffico durante i lavori, riducendo al minimo i disagi per i cittadini. Come Comune faremo pienamente la nostra parte, lavorando in sinergia con tutti gli enti coinvolti per accompagnare questo processo nel modo più rapido ed efficace possibile”. Conclude il sindaco: “Il raddoppio della Telesina è un investimento sul futuro: un’infrastruttura moderna che unisce territori, crea opportunità e rafforza il legame tra le nostre comunità. Andiamo avanti, insieme, con fiducia”.