Benevento, Caldirola ringrazia tutti e ci scherza su: "Solo una bottarella..." La storia social del difensore giallorosso dopo l'infortunio rimediato col Cosenza

L'infortunio rimediato da Caldirola nel corso del match con il Cosenza ha destato non poca preoccupazione ai tifosi presenti. Alla fine, il centrale difensivo giallorosso ha rimediato una frattura alle ossa nasali e due fratture composte allo zigomo e all'arcata sopraccigliare (leggi qui l'approfondimento). Questa mattina, dopo una notte in ospedale, Caldirola ha voluto rassicurare tutti con una storia pubblicata su Instagram, utilizzando anche un po' di ironia che in certe situazioni non guasta mai: "Grazie a tutti per i messaggi! Solo una piccola bottarella al naso. Si torna più forti di prima". Caldirola era partito dal primo minuto, ma la sua partita è durata soltanto sei minuti, per poi lasciare il posto a Saio. Il Benevento aspetta il suo difensore, in vista di un rush finale di stagione molto importante, con la squadra di Floro Flores che vuole conquistare quanto prima l'obiettivo finale della promozione.