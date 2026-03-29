Caldirola, che sfortuna: frattura ossa nasali, zigomo e arcata sopraccigliare Brutto infortunio per il difensore giallorosso che dovrà essere operato al naso

Non ci sono buone notizie per Luca Caldirola, che ha subito un brutto infortunio dopo neanche cinque minuti di partita. Ricoverato al San Pio, gli sono state riscontrate una frattura alle ossa nasali e due fratture composte allo zigomo e all'arcata sopraccigliare. Ovvio che sia rimasto ricoverato in osservazione presso il nosocomio beneventano. Così come è scontato che debba subire un intervento di ricostruzione delle ossa nasali. Da decidere la clinica che se ne dovrà prendere cura.

Una domenica davvero poco fortunata per il forte difensore giallorosso, che aveva preso il posto (per scelta tecnica) di Pietro Saio. Pochi minuti di partita, poi l'intervento sotto il settore dei Distinti. Si è capito subito che si trattava di ferite non di poco conto, anche perchè è stata richiesto l'intervento della barella per portare il giocatore fuori dal campo. E' inutile dire che si spera che si risolva tutto in poco tempo e che il giocatore possa partecipare appena possibile alla festa della sua squadra del cuore.