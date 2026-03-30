Anticorruzione: Asia ottiene importante certificazione Madaro: tra le pocje aziende del Sud ad ottenere il riconoscimento

L’Asia ha ottenuto la certificazione Uni Iso 37001, un importante riconoscimento che attesta il rispetto delle procedure di prevenzione contro la corruzione in tutte le attività che svolge e in tutte le sedi aziendali attive: gestione dell’ecocentro comunale con annesso centro di raccolta Raee, servizio di spazzamento stradale, di raccolta e trasporto rifiuti urbani non pericolosi, gestione e controllo del trasporto di rifiuti urbani pericolosi. E’ inoltre prevista una estensione della certificazione anche l’impianto di selezione del multimateriale in contrada Olivola non appena entrerà in funzione. L’attestazione ricevuta dalla DnVBusiness Assurance Italy sottolinea l’impegno dell’Azienda per il continuo miglioramento delle proprie performance, il rigore aziendale applicato nella definizione dei processi e il controllo continuo al sistema normativo interno ed esterno. La certificazione è arrivata dopo un capillare processo di mappatura delle procedure aziendali e si pone in continuità con l’impostazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Mog (Modello di organizzazione, gestione e controllo, disciplinato dal decreto legislativo 231/2011), già attivi in Azienda. "Il risultato raggiunto è molto importante per l'Azienda - ha dichiarato l'amministratore unico Asia, Donato Madaro - poiché rafforza ulteriormente il lavoro svolto in un'ottica di sistema di gestione integrato: qualità del servizio, salute e sicurezza, ambiente e anticorruzione. La certificazione ottenuta testimonia, ancora una volta, che anche una società a totale partecipazione e gestione pubblica del servizio può diventare un modello virtuoso e resistente alle pressioni correttive interne ed esterne. Asia è tra le poche aziende del Sud Italia ad avere tale attestazione".