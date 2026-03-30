Benevento 5 nella storia. Di Fede: "La Coppa Italia un'emozione grandissima" La soddisfazione dopo la vittoria del trofeo in finale contro il Vinumitaly Petrarca

Il tetto del PalaPrometeo Estra di Ancona si tinge di giallorosso. Il GG Team Wear Benevento 5 vince la sua prima storica Coppa Italia di Serie A2 Élite battendo, in rimonta, il Vinumitaly Petrarca 3-2 dopo i tempi supplementari grazie a un super gol di Marco Rosato a pochi secondi dalla fine.

PRIMO TEMPO A RETI INVIOLATE - Scarpitti conferma gli stessi dodici di venerdì e lo stesso quintetto iniziale formato da Montefalcone, Rafinha, Volonnino, Renoldi e Caruso. I giallorossi partono fortissimo: ci prova due volte Renoldi, prima trova Feverati e poi la palla termina fuori. Ci prova anche Volonnino per vie centrali ma non riesce a sbloccare il punteggio. Grande occasione anche per il Petrarca con Rafinha Novaes che sfiora il palo. Caruso colpisce il montante poco dopo sotto porta, mentre Abdala sfiora il vantaggio. Il Benevento 5 attacca a più riprese ma il risultato non si sblocca: si va all’intervallo sullo 0-0.

MAGIA ALLO SCADERE - Il secondo tempo parte subito forte: Rosato calcia alto da buona posizione, ma al 3’ si rompe l’equilibrio. Rafinha Novaes ruba palla e si invola, Montefalcone lo mura e Giampaolo è il più lesto sulla ribattuta a firmare l’1-0. Il Benevento ha la palla del pari con Renoldi, ma il Petrarca si salva. La squadra di Scarpitti non molla e pareggia a sei minuti dalla fine con Luquinhas, bravo a trafiggere Feverati. Ma al tramonto del 19’ il Petrarca torna avanti con Rafinha. Il Benevento non molla: Scarpitti schiera Volonnino portiere di movimento. Prima occasione per Renoldi, poi Abdala s’inventa un cucchiaio bellissimo a 30 secondi dal termine che proietta le due squadre ai tempi supplementari.

TRIPUDIO GIALLOROSSO - Il Benevento si presenta ai supplementari con il bonus dei cinque falli esaurito: subito un’occasione dalla lunetta dei dieci metri per il Petrarca dopo il fischio d’inizio. Barbieri colpisce il palo, Rafinha spedisce alto sulla ribattuta. Ma quando tutto lascia presagire i rigori, il Benevento 5 si porta in vantaggio a 12 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare: angolo di Abdala e splendido gol al volo di Rosato che firma il 3-2 e indirizza la Coppa verso la Campania. Il Petrarca schiera subito il portiere di movimento ma non basta: la gara termina 3-2, il Benevento 5 vince la Coppa Italia. Montefalcone è stato eletto miglior portiere della manifestazione, aggiudicandosi il premio "Vincenzo D'Avino".

POST-GARA - “È la nostra prima Coppa Italia, un’emozione grandissima – le parole del presidente Pellegrino Di Fede –. E poi per come è arrivata, sudata fino alla fine… è qualcosa di indimenticabile. Con il grande Marco Rosato abbiamo chiuso la partita in un modo che resterà negli annali. La prima volta è sempre la più bella e questa non la dimenticheremo mai. Un grazie speciale a tutti quelli che ci hanno seguito da Benevento e a chi è stato qui con noi. Grazie davvero a tutti”.



IL MISTER - Gli fa eco mister Fausto Scarpitti: “Un’emozione indescrivibile. Abbiamo voluto questa vittoria con tutte le nostre forze e per come è arrivata è ancora più speciale. La squadra ha dimostrato di crederci sempre: a 20 secondi dalla fine, a 10 secondi dalla fine… non abbiamo mai mollato. È stata una serata magnifica. Sono davvero felice, felice per questa società stupenda che meritava una gioia così dopo le sofferenze dello scorso anno. Felice per la squadra, che si è sacrificata fino all’ultimo, e per i tifosi che sono venuti fin qui da Benevento: il loro supporto è stato incredibile. La dedica va alla mia famiglia, che anche se lontana è sempre con me. E poi alla città, alla società, ai tifosi: viviamo in un ambiente fantastico e questa gioia è tutta per loro”.

Il tabellino

Vinumitaly Petrarca-GG Team Wear Benevento 5 2-3 d.t.s. (0-0 pt)

Vinumitaly Petrarca: Feverati, Mascambruni, Giampaolo, Parrell, Rafinha, Furlan, Molaro, Barbieri, Medea, Lucacel, Sottil, Benlamrabet. All. Giampaolo.

GG Team Wear Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Volonnino, Caruso, Pozzo, Zonta, Rosato, Salas, Abdala, Carpentieri, Luquinhas. All. Scarpitti.

Marcatori: 23' Giampaolo (P), 34'33'' Luquinhas (B), 38'40'' Rafinha N: (P), 39'39'' Abdala (B), 49'48'' Rosato (B).

Arbitri: Salvatore Pagano (Catania), Michele Roma (Roma 2), Andrea Cini (Perugia), Gianluca Ruotolo (Chieti). Crono: Alberto Onesti (Pescara)

Ammoniti: Giampaolo (P), Salas, Volonnino (B).

Note: falli primo tempo 2-2; falli secondo tempo e supplementari 1-6.